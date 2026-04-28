ΤΕΤΟΙΑ ΜΑΤΣΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ! Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου (28/04, 5-4) μάς «χάρισαν» έναν ημιτελικό που το Champions League δεν έχει… ξαναδεί!

Ίσως το ματς της ΣΕΖΟΝ, απ’ τις δύο ομάδες, που είναι ανάμεσα στις πιο «φορμαρισμένες» της Ευρώπης! Ένας ημιτελικός που τα είχε ΟΛΑ και βρήκε την Παρί Σεν Ζερμέν να έχει ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (28/04, 5-4)!

Ένα ματς-διαφήμιση του ποδοσφαίρου! Ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία του Champions League και σίγουρα θα περάσει αρκετός καιρός, για να τον ξεχάσουμε.

Το πρώτο ημίχρονο βρήκε τους Γάλλους να μένουν πίσω στο σκορ έπειτα το γκολ του Χάρι Κέιν. Όμως, έκαναν την ανατροπή με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια και τον Ζοάο Νέβες. Η ισοφάριση δεν άργησε να έρθει, αφού ο Μάικλ Ολίσε βρήκε γκολ στην πατρίδα του.

🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: For the first time in Champions League history, 9 goals have been scored a single semi-final leg:



💥 17' PSG 0-1 Bayern Munich

💥 24' PSG 1-1 Bayern Munich

💥 33' PSG 2-1 Bayern Munich

💥 43' PSG 2-2 Bayern Munich

💥 45' PSG 3-2 Bayern Munich

💥 55' PSG 4-2

Ωστόσο, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έμεινε και πάλι πίσω στο σκορ, αφού στις καθυστερήσεις ο Ουσμάν Ντεμπελέ έβαλε το «λιθαράκι» του. Δηλαδή, είχαμε πέντε γκολ σε 45 λεπτά αγώνα.

Φυσικά, μιλάμε και για ρεκόρ, αφού ουδέποτε δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στα ημιτελικά των «αστεριών»!

5 – PSG v Bayern Munich is the first UEFA Champions League semi-final match to see as many as five goals scored in the first half. Breathless.

Και αν πολλοί νόμιζαν ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός θα… κοπάσει έκαναν λάθος. Οι δύο ομάδες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και τα γκολ «έπεφταν» σαν ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ!

Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Ουσμάν Ντεμπελέ πρόσθεσαν από ένα γκολ ο καθένας και ο φωτεινός πίνακας του σκορ έδειχνε 5-2! Όλα αυτά, μέχρι και το 64ο λεπτό, αφού η Μπάγερν Μονάχου δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Ο Νταγιότ Ουπαμεκανό, αλλά και ο Λουίς Ντίας σκόραραν μέσα σε ελάχιστα λεπτά και έκαναν το 5-4, που ήταν και το τελικό σκορ!

NINE GOALS IN THE FIRST LEG OF PSG VS. BAYERN 😱

Εννέα γκολ σε έναν ημιτελικό του Champions League! Άραγε να το έχουμε ξαναδεί; Όχι, αφού η «παράσταση» στο Παρίσι ήταν ΜΟΝΑΔΙΚΗ!

Ποτέ δεν έχει υπάρξει ματς για τους «4», με τις δύο ομάδες να σκοράρουν τόσα πολλά τέρματα, όταν κρίνεται μία πρόκριση στον τελικό.

Παρ’ όλα αυτά, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχουν βρήκαν το «πώς» να «γράψουν» ιστορία σε 90 λεπτά…