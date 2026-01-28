Κάποτε ο Έντρικ έβλεπε τα highlights του Καρίμ Μπενζεμά στη Λυών. Μάλλον, θα… επηρεάστηκε και είπε να τον «αντιγράψει», στο ίδιο γήπεδο!

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να είναι ήδη χαρούμενη, με τον δανεισμό του Έντρικ! Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, αν και είναι μόλις λίγες ημέρες στη Λυών κάνει φανταστικά πράγματα.

Δείχοντας το «γιατί», είχαν δαπανηθεί τόσα εκατομμύρια, για να αποκτηθεί από την Παλμέιρας.

Ο 19χρονος επιθετικός, έχει παίξει όλο κι όλο, μονάχα 251 λεπτά, με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας. Ωστόσο οι αριθμοί του «μιλούν» από μόνοι τους.

Συνολικά, τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε τρεις αναμετρήσεις και σε αυτές, χωρίς να είναι όλη την ώρα στον αγωνιστικό χώρο.

Αποκορύφωμα όλων, η τελευταία του αναμέτρηση στη Ligue 1 απέναντι στη Μετς (25/01, 2-5)! Σκόραρε χατ-τρικ, έγινε ο νεότερος παίκτης από τη χώρα του «καφέ», που τα καταφέρνει σε TOP-5 League και έδειξε πως είναι σε τρομερή κατάσταση!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς μπόρεσε να «αντιγράψει» και έναν ποδοσφαιριστή, που τον «χάζευε» μικρός, ενώ εκείνος φορούσε τη φανέλα της Λυών.

Endrick isn't just scoring on the pitch for Lyon, he's helping the club reach a new audience 😮‍💨🇧🇷



It's being claimed that the club have gained around 500,000 new followers across social media, with all match highlight videos since the young Brazilian arrived becoming the… pic.twitter.com/uL0Nm4mEEs — OneFootball (@OneFootball) January 28, 2026

Ποιος είναι αυτός; Ο Καρίμ Μπενζεμά! Ο Γάλλος είχε ξεκινήσει τη μεγάλη του καριέρα στη Λυών, πριν έρθει η «εκτόξευση» στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Έντρικ είχε δηλώσει πως πάρα πολλές φορές έβλεπε highlights του, από τα πρώτα του βήματα, καθώς του αρέσει πάρα πολύ το «πώς» αγωνίζεται.

Μάλλον, θα… επηρεάστηκε αρκετά και είπε να τον «αντιγράψει»! Τι εννοούμε με αυτό;

Πως πριν από περίπου 20 χρόνια ένας παίκτης πετυχαίνει το πρώτο του χατ-τρικ με τη Λυών και πάλι στο γήπεδο της Μετς. Ποιος ήταν αυτός;

Μα φυσικά, ο Καρίμ Μπενζεμά! Κι όμως, ο νυν παίκτης της Αλ-Ιτιχάντ έκανε το 2007 ό,τι ακριβώς και ο Έντρικ! Μία απίθανη ιστορία, που μας τη χαρίζει μόνο το ποδόσφαιρο.