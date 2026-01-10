Ποιο είναι το νέο «διαμάντι» της Παλμέιρας, που φρόντισε να «δέσει» ήδη με ρήτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ!

Ρήτρα αποχώρησης 100 εκατομμυρίων ευρώ σε… 16χρονο wonderkid; Η Παλμέιρας «βλέπει» μπροστά και δεν δίστασε να «εκτινάξει» τους όρους πώλησης του νεαρού «αστεριού» της, Εντουάρντο Κονσεϊσάο!

Το νέο «αστέρι» της βραζιλιάνικης ομάδας, αν και υπέγραψε μόλις το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, έχει προλάβει να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον.

💎🇧🇷 Eduardo Conceição acaba de firmar su PRIMER CONTRATO con Palmeiras con una CLÁUSULA DE ¡100 MILLONES DE EUROS!



Ayer la rompió, hoy ya lo blindaron. ✍🏻 https://t.co/gEY6ttVIa9 pic.twitter.com/T5dXUZxGcU — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 9, 2026

Η Παλμέιρας είδε στο πρόσωπό του έναν νέο «Έντρικ». Έτσι, μετά από μία «μαγική» εμφάνιση που πραγματοποίησε με την ομάδα Νέων, φρόντισε να τον «δέσει» για τα καλά και ταυτόχρονα, να εξασφαλίσει πως θα… πληρωθεί αδρά, σε περίπτωση που κάποιος ευρωπαϊκός σύλλογος θελήσει να προχωρήσει στην απόκτησή του.

Τι έκανε, λοιπόν, ο Εντουάρντο Κονσεϊσάο; Σε ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα Νέων με την Παλμέιρας, όπου η ομάδα του επικράτησε της Μπαταλάο με 9-0, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έχοντας 4 γκολ και 4 ασίστ! Ήταν «μέσα» σε 7 από τα 9 τέρματα που σημείωσε η ομάδα του!

Palmeiras meteu simplesmente 9×0 no Batalhão pela @Copinha.



E o destaque foi Eduardo Conceição, que balançou 4x a rede e deu 3 assistências.



Moleque de apenas 16 anos. Nova joia! pic.twitter.com/5XzQQENsm2 — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) January 9, 2026

Αυτό αρκούσε, για να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου.

Η Παλμέιρας θέλει να προσθέσει τον 16χρονο σε μία μακρά λίστα με επιτυχημένες και ακριβές πωλήσεις, «ψάχνοντας» φυσικά και το απόλυτο ρεκόρ. Να ξεπεράσει τη μεταγραφή του Έντρικ στη Ρεάλ Μαδρίτης, έναντι 47,5 εκατομμυρίων ευρώ.