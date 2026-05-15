O Μαρκίνιος έχει γίνει «συλλέκτης τίτλων» στη Γαλλία, καθώς μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν τον «προσπερνάει» στα πρωταθλήματα της Ligue 1!

Ακόμα ένα γαλλικό πρωτάθλημα κατέληξε στα χέρια της Παρί Σεν Ζερμέν. Η κυριαρχία της ομάδας του Λουίς Ενρίκε συνεχίστηκε για ακόμα μία σεζόν.

O φετινός τίτλος ήταν ο 12ος στα τελευταία 14 χρόνια, με τους Παριζιάνους να έχουν κατακτήσει το 85% των πρωταθλημάτων τους από το 2013 και έπειτα!

A fifth consecutive Ligue 1 title for PSG 🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/k8Hs5Ku8q5 — B/R Football (@brfootball) May 13, 2026

Ένας παίκτης που έχει «ζήσει» σχεδόν τα πάντα είναι ο Μαρκίνιος. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός αποκτήθηκε πριν από 13 χρόνια και από τότε είναι μία σταθερή «κολώνα» στα μετόπισθεν των Γάλλων.

Σε μία συνθήκη που τον έχει μετατρέψει σε «συλλέκτη τίτλων». Τι εννοούμε; Μία γρήγορη ματιά στο παλμαρέ του είναι αρκετή, για να το καταλάβουμε.

Φυσικά, το «λαμπερό» του τρόπαιο είναι αυτό του Champions League της περασμένης σεζόν. Ωστόσο, απαρατήρητα δεν μπορούν να περάσουν και τα 11 (!) πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει στη Ligue 1!

🥇 Highest appearances in PSG history

🥇 Most decorated player in PSG history

🥇 Most UCL appearances out of any Brazilian player

🥇 First player to ever win 10 Ligue 1 titles



Happy birthday PSG captain Marquinhos! 🇧🇷👑 pic.twitter.com/Sm95Ld0UkD — EuroFoot (@eurofootcom) May 14, 2026

Και όχι άδικα, αφού ένας αριθμός που βλέπουμε πάρα πολύ σπάνια. Όχι μόνο όταν μιλάμε αποκλειστικά για ποδοσφαιριστές, αλλά όταν αναφερόμαστε και σε ομάδες.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η πολυνικής του, καθώς μετράει 14 πρωταθλήματα. Αμέσως μετά θα βρούμε τη Σεντ-Ετιέν που είναι «διψήφια», καθώς έχει 10 κατακτήσεις.

PSG ARE CHAMPIONS OF LIGUE 1 🤩🏆 pic.twitter.com/8j3igIE0vZ — OneFootball (@OneFootball) May 13, 2026

Τι σημαίνει αυτό; Σε μία «ειδική κατηγορία» θα βλέπαμε τον Μαρκίνιος μόνο του στη δεύτερη θέση, αφού έχει περισσότερα πρωταθλήματα από τη Ligue 1!

Κι όλα αυτά, ενώ πριν λίγες ώρες έγινε 32 χρονών και έχει συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Και ποιος ξέρει; Γιατί να μην συνεχίσει να κάνει ακόμα πιο «πλούσια», την ήδη «λαμπερή» τροπαιοθήκη του;