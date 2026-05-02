O Πάνος Κατσέρης έχει πάρει «φωτιά». Νέα ασίστ, αυτή τη φορά κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (02/05, 2-2), και τρίτη συμμετοχή σε γκολ σε 15 ημέρες!

«Στοπ» στην Παρί Σεν Ζερμέν που δεν μπόρεσε να «ξεφύγει» από τη Λανς και το +6 παρέμεινε ως είχε. Η Λοριάν (02/05, 2-2) πήρε την ισοπαλία μέσα στο Parc des Princes, σε ένα ματς που έβαλε την «υπογραφή» του και ο Πάνος Κατσέρης!

Ο Έλληνας δεξιός μπακ-χαφ έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν στην αρχή της, λόγω τραυματισμού.

PSG are unable to recreate their midweek heroics as Lorient hold the Ligue 1 champions to a draw 🤯🇫🇷 pic.twitter.com/m8N5xWvDBJ — OneFootball (@OneFootball) May 2, 2026

Ωστόσο, πήρε ματς, απέκτησε ρυθμό και τον τελευταίο καιρό είναι «καυτός». Κι όμως, αφού αν έχουμε ως «αφετηρία» το ματς με τη Μαρσέιγ (18/04, 2-0) θα δούμε πως πάντα βρίσκει τον τρόπο να «μιλάει»!

Σε ένα 15ημερο, που μπόρεσε όχι μόνο να φτάσει τις συμμετοχές σε γκολ που είχε στη Ligue 1, αλλά κατάφερε να τις «ξεπεράσει».

Πώς ο Κατσέρης βοήθησε τη Λοριάν να κάνει τη «ζημιά» στη Μαρσέιγ Τεράστια «ζημιά» για τη Μαρσέιγ, καθώς έχασε από τη Λοριάν (18/04, 2-0), που είχε για πρωταγωνιστή τον Πάνο Κατσέρη.

Το «τρελό» 15ημερο του Πάνου Κατσέρη

Ο Πάνος Κατσέρης είχε σκοράρει στο ματς με τους Μασσαλούς και από τότε του έχει «ανοίξει» η όρεξη για τα καλά.

Στην αμέσως επόμενη αγωνιστική απέναντι στο Στρασβούργο (26/04, 2-3) μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε, αλλά εκείνος είχε μία πολύ καλή παρουσία.

Ήταν από τους πρωταγωνιστές της Λοριάν έχοντας μία ασίστ, για τη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή σε τέρμα του κλαμπ του!

Επόμενο «εμπόδιο», η Παρί Σεν Ζερμέν για την 31η αγωνιστική της Ligue 1. Προφανώς, και η «αποστολή» ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τον Πάνο Κατσέρη, αλλά και τη Λοριάν.

Οι Παριζιάνοι ευτύχησαν να πάρουν το προβάδισμα στο 6ο λεπτό με τον Ιμπραχίμ Εμπάγε. Ωστόσο, μόλις στο 12’ είχαμε την «απάντηση» από τον Πάμπλο Παγίς, έπειτα από ασίστ του Πάνου Κατσέρη!

PLAYERS RATINGS: PSG 2-2 Lorient: A reshuffled Paris side held to a draw by Les Merlus four days ahead of their trip to Munich.

🇪🇸 Fabián Ruiz, 5
🇫🇷 Désiré Doué, 7
🇬🇷 Panos Katseris, 6



🇪🇸 Fabián Ruiz, 5

🇫🇷 Désiré Doué, 7

🇬🇷 Panos Katseris, 6



Δηλαδή, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε συμμετοχή σε γκολ, για τρίτο σερί παιχνίδι! Κι όχι μόνο αυτό, αφού στις προηγούμενες 26 εμφανίσεις στα «μεγάλα σαλόνια» της Γαλλίας είχε δύο συμμετοχές σε τέρματα.

Τι σημαίνει αυτό; Ο Πάνος Κατσέρης, μέσα σε μονάχα 15 ημέρες, «ξεπέρασε» τον εαυτό του και τα όσα έκανε σε όλα τα ματς της… πορείας του στη Ligue 1!

Θα έχουμε και συνέχεια στο σερί; Κανείς δεν το ξέρει, αλλά ο 24χρονος μπακ-χαφ έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά!