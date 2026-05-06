Πολλοί είναι οι σύλλογοι που ανεβοκατεβαίνουν κατηγορίες ή αλλιώς «ομάδες-ασανσέρ», με τη Μετς να έχει… κερδίσει αυτόν τον τίτλο!

Μία σεζόν στην πρώτη κατηγορία, μία στη δεύτερη και ξανά το ίδιο από την αρχή. Πολλές είναι οι ομάδες, που η θέση τους είναι κάπου… ανάμεσα.

Το αποτέλεσμα; Να υπάρχουν συνεχόμενοι άνοδοι και υποβιβασμοί και καμία σταθερότητα. Αν ένα κλαμπ στη Γαλλία θα έπρεπε να παρομοιαστεί με τον όρο: «ασανσέρ», σίγουρα θα ήταν η Μετς.

Μία ομάδα με μικρή ιστορία, καθώς το «παλμαρέ» της είναι αρκετά «φτωχό». Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει είναι τα δύο Κύπελλα, αλλά και το ένα League Cup που είχε κάνει δικό της.

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | FC Metz have been RELEGATED to Ligue 2. Confirmed.🔻



This season, they won just 3 times from 32 matches. pic.twitter.com/4CgXyn9nzc — EuroFoot (@eurofootcom) May 2, 2026

Η φετινή σεζόν τη βρήκε στη Ligue 1. Ωστόσο, από τον επόμενη θα είναι στη δεύτερη κατηγορία, αφού έχασε από νωρίς το «τρένο» της παραμονής.

Επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά, πως είναι μία ομάδα που δεν έχει… σταθερή θέση. Μία γρήγορη αναδρομή από το 2002 είναι πάρα πολύ ικανή, για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε.

Τα τελευταία 24 χρόνια μετράει 17 προβιβασμούς ή ανόδους από τις εθνικές κατηγορίες της Γαλλίας! Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Πολλά χρόνια στη Ligue 1, αρκετά στη Ligue 2, ενώ έχουν υπάρξει και υποβιβασμοί μέχρι και τη National League.

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία 13 χρόνια έχει γίνει μία ομάδα πραγματικό «ανσανσέρ»! Το 2013 πήρε την άνοδο για τη Ligue 2, ενώ απευθείας ανέβηκε στη Ligue 1.

Μετέπειτα ξανά υποβιβασμός και προβιβασμός, για να παραμείνει μέχρι το 2018 στη Ligue 1. Την επόμενη σεζόν «έπεσε» ΞΑΝΑ, για να έρθει η άνοδος και η παραμονή στα «μεγάλα σαλόνια», μέχρι το 2022!

Από τότε, δεν έχει μείνει ποτέ σε μία κατηγορία, για πάνω από μία σεζόν, αφού οι άνοδοι και οι υποβιβασμοί πάνε και… έρχονται!

Όπως ακριβώς και φέτος, που για πέμπτη αγωνιστική χρονιά δεν θα συνεχίσει στην ίδια κατηγορία…