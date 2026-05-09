Ο Ομπαμεγιάνγκ ψέκασε έναν άνθρωπο της Μαρσέιγ με πυροσβεστήρα και τέθηκε εκτός αποστολής.

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τη Χάβρη, ως αποτέλεσμα ενός επεισοδίου που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο προπονητικό κέντρο «Commanderie».

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης (07/05), ενώ η ομάδα βρισκόταν σε καθεστώς περιορισμού, ο Γκαμπονέζος επιθετικός φέρεται να πρωτοστάτησε σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, η οποία όμως κατέληξε σε απειθαρχία.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο Ομπαμεγιάνγκ χρησιμοποίησε έναν πυροσβεστήρα και ψέκασε τον Μπομπ Ταχρί, το στέλεχος της διοίκησης που είναι υπεύθυνο για την τήρηση των κανονισμών.

Παρά το γεγονός ότι ο 36χρονος φορ απολογήθηκε άμεσα για τη συμπεριφορά του, η διοίκηση της Μαρσέιγ επέλεξε να τον τιμωρήσει με αποκλεισμό, θέλοντας να στείλει ένα αυστηρό μήνυμα πειθαρχίας και να διασφαλίσει την προσήλωση της ομάδας στους κρίσιμους αγωνιστικούς της στόχους.