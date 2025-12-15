Ποιος ποδοσφαιριστής πούλησε τις περισσότερες φανέλες το 2025; Πάντως, όχι κάποιος από τους Εμπαπέ, Ρονάλντο και Μέσι.

Οι 10 κορυφαίες σε πωλήσεις ποδοσφαιρικές φανέλες για το 2025 έγιναν γνωστές και παρότι ίσως κάποιος θα «πόνταρε» στους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, τα πράγματα έχουν αλλάξει!

Σύμφωνα με έκθεση του «Score 90», ο Λαμίν Γιαμάλ, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με 1,32 εκατομμύρια φανέλες που πουλήθηκαν σε όλη την Ευρώπη το 2025.

Lamine Yamal has sold more shirts than any other player across Europe in 2025 🤯💰



Ο Λιονέλ Μέσι, που πλέον αγωνίζεται στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 1,28 εκατομμύρια φανέλες, ενώ ένας ακόμη σταρ της Μπαρτσελόνα, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ολοκληρώνει την τριάδα με 1,11 εκατομμύρια φανέλες με το όνομά του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την άλλη, κατατάσσεται στην έβδομη θέση της λίστας, με 925.000 φανέλες του να έχουν πουληθεί το 2025, ενώ έκπληξη προκαλεί ο Τζορτζιάν ντε Αρράσκαετα της Φλαμένγκο, που φιγουράρει στην 6η θέση.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, είναι ο μόνος παίκτης της Premier League που καταφέρνει να μπει στη λίστα, στην όγδοη θέση, με 878.000 φανέλες, μπροστά από τον Χάρι Κέιν, που πούλησε 867.000 φανέλες.

Αναλυτικά, το Top-10:

1.Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) – 1,32 εκατ.

2.Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι) – 1,28 εκατ.

3.Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα) – 1,11 εκατ.

4.Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) – 1,02 εκατ.

5.Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης) – 992.000

6.Τζορτζιάν ντε Αρράσκαετα (Φλαμένγκο) – 975.000

7.Κριστιάνο Ρονάλντο (Al-Nassr) – 925.000

8.Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) – 878.000

9.Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου) – 867.000

10.Ροντρίγκο (Ρεάλ Μαδρίτης) – 798.000