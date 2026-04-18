Τεράστια «ζημιά» για τη Μαρσέιγ, καθώς έχασε από τη Λοριάν (18/04, 2-0), που είχε για πρωταγωνιστή τον Πάνο Κατσέρη.

Η Μαρσέιγ «τρέχει», καθώς κινδυνεύει να «χάσει» τις θέσεις που «οδηγούν» στο επόμενο Champions League, μέσω της Ligue 1. Έχει 52 βαθμούς σε 30 αγωνιστικές και οι «διώκτες» της περιμένουν την ευκαιρία.

Η ομάδα της Μασσαλίας «στραβοπάτησε» στην έδρα της Λοριάν, ηττήθηκε με 2-0 (18/04) και είδε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή να πρωταγωνιστεί.

Ο Πάνος Κατσέρης είχε μία πάρα πολύ «γεμάτη» εμφάνιση και βοήθησε στα μέγιστα την ομάδα του να πάρει τη νίκη.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐈𝐈𝐈𝐑𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 🧡🖤



Nos Merlus s'imposent au Moustoir face à l'OM (2-0) 🤩👊 pic.twitter.com/niZ7drCjcB — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 18, 2026

Άλλωστε, μία πάρα πολύ γρήγορη ματιά στη στατιστική του είναι αρκετή, για να το καταλάβουμε.

Αρχικά, ήταν ο ποδοσφαιριστής που «άνοιξε» το σκορ, αφού με κοντινή προβολή από κοντά στο 28’ έκανε το 1-0!

Lorient 1-0 Marseille 👀



PANOS KATSERIS WITH THE GOAL FOR LORIENT 🇬🇷🐟 pic.twitter.com/aAv1wFFYFe — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 18, 2026

Ωστόσο, καθόλου απαρατήρητη δεν πέρασε και η συνολική του εμφάνιση σε όλο το ματς. Είχε όλη τη δεξιά πλευρά της ομάδας του, αφού έπαιξε ως δεξί μπακ-χαφ.

«Κατάπιε» πολλά χιλιόμετρα, έχοντας 82% ευστοχίας στις πάσες του (14/17), ενώ μία εξ αυτών «ξεκλείωδε» και την άμυνα της Μαρσέιγ.

Από εκεί και πέρα, ήταν αρκετά συνεπής και στα αμυντικά του καθήκοντα, απομακρύνοντας τέσσερις φορές την μπάλα, κερδίζοντάς την ισάριθμες, ενώ βγήκε νικητής σε 2/8 μονομαχίες που έδωσε.

BBUUUUTTTT de Panos Katseris !



28' I 1-0 I #FCLOM pic.twitter.com/ng6BPfYdaG — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 18, 2026

Όλα όσα έκανε στο τέλος του «έδωσαν» συνολική βαθμολογία στο Sofascore 7.7 και ήταν ο MVP του ματς! Κι όμως, αφού κανείς άλλος παίκτης δεν μπόρεσε να τον «ξεπεράσει».

Με τον Πάνο Κατσέρη να έχει μία πολύ «γεμάτη» εμφάνιση και να βοηθάει τη Λοριάν να κάνει τη «ζημιά» στη Μαρσέιγ.