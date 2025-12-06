Τι και αν ο Κιλιάν έχει αποχωρήσει εδώ και 1.5 χρόνο από τη Ligue 1; Η «οικογένεια Εμπαπέ» ταλαιπωρεί ακόμη τη Μαρσέιγ!

Μπορεί ο Κιλιάν Εμπαπέ να έχει αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά η Μαρσέιγ δεν τον… ξεχνάει!

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, όποτε έβλεπε τους Μασσαλούς «σεληνιαζόταν», καθώς πραγματοποιούσε εξαιρετικές εμφανίσεις.

Άλλωστε, είναι η ομάδα που έχει κερδίσει περισσότερες φορές στην καριέρα του, φτάνοντας τις 15 επικρατήσεις σε 17 ματς, χωρίς να έχει χάσει ούτε μία φορά.

Τρομερά πράγματα πετυχαίνει και στο σκοράρισμα, καθώς απέναντι στη Μαρσέιγ έχει σκοράρει συνολικά 12 φορές!

Από τον Κιλιάν στον Ίθαν

Κι ας μην έφταναν όλα αυτά, φαίνεται πως έδωσε λίγη από τη… μαγεία του και στον αδερφό του. Η Λιλ μπόρεσε να πάρει ένα σπουδαίο «τρίποντο» για τη 15η αγωνιστική της Ligue 1.

Ποιος ήταν ο «πρωταγωνιστής» της απέναντι στη Μαρσέιγ (05/12, 1-0); Ο Ίθαν Εμπαπέ, που είπε να «αντιγράψει» τον αδερφό του!

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά, που ο 18χρονος αντιμετώπιζε την ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι σε επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, πήρε… άριστα με την απόδοσή του.

Ethan Mbappé, a celebration king 👑🗣️ pic.twitter.com/JKdUFHSNtg — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 5, 2025

Πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και ουσιαστικά συνέχει την… παράδοση, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πλέον, η «οικογένεια Εμπαπέ» μετράει 16 νίκες με δύο ισοπαλίες και 13 γκολ απέναντι στη Μαρσέιγ, που όταν ακούει αυτό το επίθετο θα… τρέμει!

Τυχαίο ή μάλλον οι Μασσαλοί έχουν βρει τον «μπελά» τους; Όποια και να είναι η απάντηση, κάνει χαρούμενους τους Ίθαν και Κιλιάν!