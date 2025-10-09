Οι εμφανίσεις του Αντονί Μαρσιάλ συνεχίζουν να απογοητεύουν και στο Μεξικό άσκησαν σφοδρή κριτική προς τον Γάλλο σταρ.

Απ’ ότι φαίνεται, ο Αντονί Μαρσιάλ δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί άμεσα, ούτε στο Μεξικό.

Ο Γάλλος επιθετικός, εδώ και αρκετό καιρό, αναζητά τον παλιό του εαυτό. Στην ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει τα πατήματά του, όταν ήρθε ως ελεύθερος την περασμένη σεζόν, μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συνολικά, αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια, για την Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ κατάφερε να βρει δίχτυα σε 9 περιπτώσεις, μοιράζοντας και 2 ασίστ.

Παρ΄ όλα αυτά, ποτέ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί απόλυτα και έτσι, τον περασμένο Σεπτέμβριο πήρε το αεροπλάνο για το Μεξικό, ώστε να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μοντερέι.

Οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν στις τάξεις των Μεξικανών για τον Αντονί Μαρσιάλ ήταν μεγάλες. Ωστόσο, μετά από έναν μήνα περίπου στη νέα του ομάδα, δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά.

Τελικά, ποιοι είναι οι λόγοι, που έφεραν την οικονομική «άνθηση» στο ποδόσφαιρο του Μεξικού Ο Αντονί Μαρσιάλ αποχώρησε από την ΑΕΚ και έκανε ένα «υπερατλαντικό» ταξίδι για το Μεξικό και τη Μοντερέι. Μία χώρα, που τα τελευταία χρόνια έχει «ανθίσει» οικονομικά στο ποδόσφαιρο!

Μάλιστα, μετά από τέσσερα παιχνίδια με τη φανέλα της Μοντερέι, δεν έχει καταφέρει να «γράψει» κάποιο γκολ ή ασίστ, με αποτέλεσμα να αρχίσει ήδη η… γκρίνια από τα ΜΜΕ στο Μεξικό.

«Ο Γάλλος δυσκολεύεται να βρει δίχτυα και δεν έχει σκοράρει εδώ και οκτώ μήνες. Έχει πέσει πολύ κάτω από τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τη μεταγραφή του. Είναι απαράδεκτο για έναν παίκτη της ποιότητάς του», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα Μεξικανικά Μέσα.