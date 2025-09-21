Η τεράστια ευκαιρία που «έχασε» ο Αντονί Μαρσιάλ στο ντεμπούτο του με τη Μοντερέι, απέναντι στην Κλαμπ Αμέρικα.

Ο Αντονί Μαρσιάλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη Μοντερέι, αλλά υπάρχει μία φάση που θα ήθελε -και θα μπορούσε εύκολα- να είχε αποφύγει.

Απέναντι στην Κλαμπ Αμέρικα, κι ενώ το ματς ήταν στις καθυστερήσεις και το 2-2, ο Γάλλος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, απέσπασε την μπάλα από έναν αμυντικό και «πάτησε» περιοχή.

Τελικά, ποιοι είναι οι λόγοι, που έφεραν την οικονομική «άνθηση» στο ποδόσφαιρο του Μεξικού Ο Αντονί Μαρσιάλ αποχώρησε από την ΑΕΚ και έκανε ένα «υπερατλαντικό» ταξίδι για το Μεξικό και τη Μοντερέι. Μία χώρα, που τα τελευταία χρόνια έχει «ανθίσει» οικονομικά στο ποδόσφαιρο!

Εκεί, «άδειασε» έναν ακόμα, αλλά αντί να σπάσει την μπάλα στον ολομόναχο Σέρχιο Κανάλες, επέλεξε να επιχειρήσει μία «ρουλέτα».

Δεν του βγήκε και αντί να αποθεωθεί ως «σωτήρας» στο μεγάλο ματς, που ήταν και το ντεμπούτο του, βρέθηκε στο «στόχαστρο» τόσο των συμπαικτών του, όσο και της κερκίδας, που αποδοκίμασε την επιλογή του.

Δείτε τη φάση: