Ο Αντονί Μαρσιάλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη Μοντερέι, αλλά υπάρχει μία φάση που θα ήθελε -και θα μπορούσε εύκολα- να είχε αποφύγει.
Απέναντι στην Κλαμπ Αμέρικα, κι ενώ το ματς ήταν στις καθυστερήσεις και το 2-2, ο Γάλλος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, απέσπασε την μπάλα από έναν αμυντικό και «πάτησε» περιοχή.
Εκεί, «άδειασε» έναν ακόμα, αλλά αντί να σπάσει την μπάλα στον ολομόναχο Σέρχιο Κανάλες, επέλεξε να επιχειρήσει μία «ρουλέτα».
Δεν του βγήκε και αντί να αποθεωθεί ως «σωτήρας» στο μεγάλο ματς, που ήταν και το ντεμπούτο του, βρέθηκε στο «στόχαστρο» τόσο των συμπαικτών του, όσο και της κερκίδας, που αποδοκίμασε την επιλογή του.