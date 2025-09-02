Ο Στέφανος Τζίμας έχει πάρει «φωτιά». Μετά τα δύο του γκολ, απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ (27/08, 0-6) σκόραρε και πάλι σε φιλική αναμέτρηση, με μία άπιαστη κεφαλιά και ένα «αλήτικο» πέναλτι!

Ο Στέφανος Τζίμας είναι σε εξαιρετική κατάσταση! Αν και δεν έχει παίξει ακόμη σε αγώνα της Premier League, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να δείξει ότι είναι έτοιμος για δράση.

Μετά το εντυπωσιακό του ντεμπούτο απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ (02/09, 0-6), συνεχίζει να σκοράρει. Αυτή τη φορά τα κατάφερε απέναντι σε ένα φιλικό της Μπράιτον απέναντι σε μία ομάδα επίλεκτων free agents.

Ο Χιούρτζελερ αποθέωσε τον Τζίμα, εξήγησε γιατί είναι εκτός αποστολής & «έδωσε» είδηση! (video) Για ακόμα μία φορά η σύνθεση της Μπράιτον στην Premier League δεν θα έχει τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα. Τι είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ για τον τελευταίο;

Μόλις, στο 4ο λεπτό με μία εξαιρετική κεφαλιά μετά από κόρνερ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Στο 59ο λεπτό, όταν οι «γλάροι» κέρδισαν πέναλτι, ο Στέφανος Τζίμας αποφάσισε να κάνει μία «αλήτικη» εκτέλεση.

Με ένα χτύπημα «αλά Πανένκα», «ξεγέλασε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα, για το δεύτερο προσωπικό του γκολ! Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρόσθεσε ακόμα μία εξαιρετική αναμέτρηση στο… βιογραφικό του και φωνάζει «παρών» εν όψει της συνέχειας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε βασικός σε αυτόν τον αγώνα, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να παίρνει ολοένα και περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Για την ιστορία, η Μπράιτον κέρδισε την εν λόγω αναμέτρηση με 5-2.

Δείτε παρακάτω το πέναλτι του Στέφανου Τζίμα: