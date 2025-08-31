Για ακόμα μία φορά η σύνθεση της Μπράιτον στην Premier League δεν θα έχει τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα. Τι είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ για τον τελευταίο;

Η Μπράιτον δίνει μία σπουδαία αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Άπαντες «έτρεξαν» να δουν αν στην αποστολή τον «γλάρων» ήταν οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας.

Αμφότεροι μεσοβδόμαδα έκαναν το ντεμπούτο τους, ωστόσο, για να έχουν την πρώτη «γεύση» από το μεγαλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης θα περιμένουν.

Λίγο πριν την έναρξη του ματς με τους «πολίτες» ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ αποθέωσε τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.

Άλλωστε, πριν από λίγες ημέρες απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ (27/08, 0-6) έπαιξε 30’ λεπτά και πρόλαβε να σκοράρει δύο φορές και να κάνει μία ασίστ!

Ο προπονητής του δήλωσε πως θα ήθελε να τον έχει διαθέσιμο, αλλά εξήγησε πως είναι πολύ σημαντικό να προσέξουν την υγεία του, καθώς προέρχεται από τραυματισμό.

Την ίδια ώρα, μέσα από τα λόγια του μπορέσαμε να «μάθουμε» και μία σημαντική είδηση!

Ο Γερμανός τεχνικός εξέφρασε με απόλυτη σιγουριά, πως ο Στέφανος Τζίμας θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι της Μπράιτον στην Premier League!

Αυτό θα στις 13/09 απέναντι στην Μπόρνμουθ. Αρκεί, να φανεί αν τα όσα είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ θα γίνουν και πραγματικότητα.

Brighton's XI to face Man City explained as Mats Wieffer and Stefanos Tzimas calls made#BHAFChttps://t.co/AEgQu4YyTd — Brighton & Hove Albion Rooter (News and Updates) (@BHAFCRooter) August 31, 2025

Αναλυτικά, τι είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ για τον Στέφανο Τζίμα:

«Είναι πολύ σημαντικό να προστατέψουμε τον παίκτη. Να προστετέψουμε την υγεία του, γιατί έρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό. Πρέπει να τον προσέχουμε. Φυσικά και θα ήθελα να τον είχα στην ομάδα, αλλά είναι μεγάλη ευθύνη να του δώσουμε τον απαιραίτητο χρόνο. Έχει παίξει μόλις 30 λεπτά για εμάς. Δεν είναι εδώ, αλλά θα θέλαμε. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και είμαι σίγουρος πως στο επόμενο παιχνίδι θα είναι διαθέσιμος».

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις του Φαμπιάν Χιούρτζελερ: