Σύμφωνα με το BBC, ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Λιντς και «θυμίζει» τη λίστα με τα… ρεκόρ της!

Ο Φώτης Ιωαννίδης απασχολεί και το φετινό καλοκαίρι τις ομάδες της Premier League, με τη νεοφώτιστη Λιντς να «τσεκάρει» την περίπτωση του επιθετικού του Παναθηναϊκού.

Όπως αποκαλύπτει το BBC, η αγγλική φαίνεται πως έχει την περίπτωση του Έλληνα φορ στο «ραντάρ», για να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της, εν όψει και της έναρξης του αγγλικού πρωταθλήματος.

Leeds United tracking Panathinaikos forward Fotis Ioannidis #LUFC https://t.co/224D0eiaLs — Adam Pope (@apopey) August 14, 2025

Παρά το γεγονός ότι απέκτησε τον Κάλβερτ-Λιούις, το δημοσίευμα τονίζει πως η Λιντς και ο προπονητής της, Ντάνιελ Φάρκε, επιθυμούν να «δυναμώσουν» ακόμα περισσότερο την επιθετική γραμμή.

Μάλιστα, στο άρθρο αναφέρεται και το περσινό ενδιαφέρον της Ίπσουιτς, αλλά και οι «ματιές» από Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Πόρτο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ιωαννίδης φαίνεται πως έχει συγκεκριμένη και ιδιαίτερη υψηλή τιμή, προκειμένου να παραχωρηθεί. Όπως είχε αναφέρει ο Γιάννης Αλαφούζος, καμία πρόταση που δεν θα φτάνει τα 30.000.000 ευρώ, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή!

Έτσι λοιπόν, εάν η Λιντς θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον Έλληνα επιθετικό, τότε θα πρέπει ταυτόχρονα να τον τοποθετήσει στο Top-3 των μεταγραφικών της αγορών!

Για την ακρίβεια, μία τέτοια κίνηση σημαίνει πως ο Ιωαννίδης θα «πιάσει» στην τρίτη θέση τον Ροδρίγκο, που μετακόμισε από τη Βαλένθια στη Λιντς, έναντι 30.000.000 ευρώ, τη σεζόν 2020-21.

Στην πρώτη θέση της λίστας, σύμφωνα με το Transfermarkt είναι ο Ρούτερ, με 40.500.000 ευρώ από τη Χόφενχαϊμ, ενώ δεύτερος είναι ο Άαρονσον, με 32.840.000 ευρώ, από τη Σάλτσμπουργκ.