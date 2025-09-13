Ο Στέφανος Τζίμας έβαλε στο πρώτο κουτάκι «τσεκ»! Κατάφερε να μπει στην αποστολή της Μπράιτον απέναντι στην Μπόρνμουθ (13/09, 17:00) και πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ για το ντεμπούτο του στην Premier League!

Η αναμονή για τον Στέφανο Τζίμα μπορεί να είναι κοντά στο «τέλος» της! Ο Έλληνας επιθετικός έχει εντυπωσιάσει κάθε φορά που του δόθηκε η ευκαιρία με την Μπράιτον και τώρα ήρθε η ώρα να… ανταμειφθεί.

Στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι, σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε επίλεκτους free agents, ήταν και πάλι από τους πρωταγωνιστές, σημειώνοντας δύο γκολ.

Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ είχε αποκαλύψει ότι, μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, θα τον συμπεριλάβει σε αποστολή για αγώνα της Premier League. Και έτσι έγινε!

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά έναν αγώνα της Premier League από τον πάγκο.

Aυτό θα γίνει απέναντι στην Μπόρνμουθ (13/09, 17:00), για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Επομένως, πολύ πιθανό να δούμε την πρώτη συμμετοχή του στην Premier League, έστω και για λίγα λεπτά.

Αντίθετα, ο Μπάμπης Κωστούλας θα χρειαστεί να περιμένει λίγο παραπάνω, καθώς έμεινε εκτός αποστολής.

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση την αποστολή της Μπράιτον: