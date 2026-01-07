Η Μπράιτον θα παραταχθεί απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (07/01, 21:30) χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλα. Σε μία είδηση, που ήρθε λίγες ημέρες, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στο παιχνίδι με την Μπέρνλι (03/01, 2-0).
Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε αρκετές απορίες, καθώς πολλοί θεωρούσαν δεδομένη ακόμη και τη συμμετοχή του στην αρχική ενδεκάδα των «γλάρων».
Ωστόσο, λίγο πριν από τη σέντρα και με την ανακοίνωση των αποστολών και των βασικών σχημάτων των δύο ομάδων, το όνομα του νεαρού επιθετικού δεν υπήρχε. Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση;
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «SussexWorld», τόσο ο Μπάμπης Κωστούλας όσο και ο Τζόελ Φέλτμαν αντιμετωπίζουν μικροενοχλήσεις.
Αυτή είναι και η βασική εξήγηση που υπάρχει στην Αγγλία για την απουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Το ίδιο Μέσο επισημαίνει, μάλιστα, πως η συμμετοχή του στον αγώνα του FA Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (11/01, 18:30) παραμένει αμφίβολη.
Παρ’ όλα αυτά, τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη με τον Μπάμπη Κωστούλα και πόσο διάστημα ενδέχεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.
Αναλυτικά, όσα αναφέρει το «SussexWorld»:
«Ο επιθετικός της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας, ήταν μια αξιοσημείωτη απουσία από την αρχική ενδεκάδα του Φάμπιαν Χιούρζελερ στη Μάντσεστερ Σίτι.
Ο Έλληνας επιθετικός τα πήγε καλά στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός εναντίον της Μπέρνλι στο Άμεξ την περασμένη εβδομάδα και πιέζει για να ανακτήσει τη θέση του στην επίθεση εναντίον της δεύτερης ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.
Ωστόσο, ο 18χρονος αντιμετώπισε ένα ‘μικρό πρόβλημα’ που τον κρατά εκτός αποστολής. Πλέον είναι αμφίβολος για τον αγώνα της Κυριακής για τον 3ο γύρο του FA Cup εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».