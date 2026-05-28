Ο γυμναστής στημένων φάσεων της Άρσεναλ βάζει στα ταμεία του ένα απίθανο ποσό, κάθε φορά που η ομάδα του σκοράρει από ένα στημένο!

Ο Νικόλας Χοβέρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη φετινή πορεία της Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να ετοιμάζονται να του καταβάλουν ένα σημαντικό χρηματικό μπόνους, όπως προβλέπεται στο συμβόλαιό του.

Συγκεκριμένα, ο γυμναστής των στημένων φάσεων των Λονδρέζων αμείβεται με 10.000 λίρες για κάθε γκολ που σκοράρει η ομάδα με αυτόν τον τρόπο.

Κάνοντας τον απολογισμό, η Άρσεναλ σημείωσε 25 τέρματα από στημένες φάσεις στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων τα 19 προήλθαν από κόρνερ, ενώ προσθέτοντας και τα γκολ από το Champions League και τις υπόλοιπες εγχώριες διοργανώσεις, ο συνολικός αριθμός φτάνει τα 34.

🚨 Arsenal’s set-piece specialist Nicolas Jover reportedly received a £10,000 bonus for every goal the club scored from corners or free-kicks this season. 💰



The Gunners broke the Premier League record for set-piece goals in a single campaign, scoring 25 in the league alone —… pic.twitter.com/9pEizEH5OW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 28, 2026

Αυτό μεταφράζεται σε ένα μπόνους ύψους 340.000 λιρών για τον Χοβέρ, ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω στον επερχόμενο τελικό του Champions League.

Παράλληλα, η διοίκηση της Άρσεναλ έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία της να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί του, προσφέροντάς του ένα νέο συμβόλαιο με ακόμη πιο υψηλές απολαβές.