Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ -για ακόμα μία φορά- μίλησε για τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμας, τι είπε σχετικά με τον πρόοδό τους;

Πριν από μερικές ημέρες, ο Φάμπιαν Χούρτζελερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας, κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης της Μπράιτον. Ωστόσο, ο προπονητής των «γλάρων» επεσήμανε ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής, θέλει περισσότερο χρόνο για τις δύσκολες απαιτήσεις της Premier League.

Στη συνέντευξη Τύπου, πριν το ματς με την Τότεναμ (20/09, 17:00), ο Γερμανός επιβεβαίωσε ότι ο 18χρονος επιθετικός δείχνει θετικά σημάδια. Την ίδια ώρα, μίλησε και για τον άλλον Έλληνα της ομάδας, τον Στέφανο Τζίμα.

Ο 32χρονος προπονητής τόνισε ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές, έχουν δουλέψει σκληρά και βελτιώσει τις επιδόσεις τους στις προπονήσεις τους.

Παρ’ όλα αυτά, ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να «παλέψουν», για μία θέση στη βασική ενδεκάδα, καθώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός!

Αναλυτικά, τι είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ:

«Ο Στέφανος τα πηγαίνει πολύ καλά, ο Κωστούλας είχε μια πολύ καλή εβδομάδα στην προπόνηση. Έχουμε πολύ καλές επιλογές. Yπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και όλοι πρέπει να παλέψουν για τη θέση τους. Όλοι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα πρέπει να έχουν καλή απόδοση στην προπόνηση για να δείξουν ότι θέλουν να παίζουν ως βασικοί».

