Ο Στέφανος Τζίμας θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ανέφερε ο προπονητής του.

Ο Στέφανος Τζίμας «πάγωσε» τους πάντες στο Μπράιτον – Άστον Βίλα (03/12, 3-4) στην 14η αγωνιστική της Premier League.

Στο 20ο λεπτό και στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα από τον Πάου Τόρες έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Σε μία φάση, που δεν είχε επαφή με κανέναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

Αμέσως το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ο 19χρονος επιθετικός έγινε αλλαγή.

Οι αρχικές ενδείξεις δεν ήταν καθόλου θετικές, καθώς οι συμπαίκτες του ανησύχησαν βλέποντας τον νεαρό επιθετικό στο έδαφος.

Όλοι περίμεναν με αγωνία να ακούσουν τι έδειξαν οι εξετάσεις του και το πόσο θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Δυστυχώς, το μεσημέρι της Παρασκευής (05/12), ο Φαμπιάν Χούρτζελερ ανακοίνωσε μια είδηση-σοκ στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τη Γουέστ Χαμ (07/12, 16:00).

Ο Γερμανός προπονητής ανέφερε ότι το πρόβλημα του Τζίμα δεν έχει ακόμη καθοριστεί πλήρως, καθώς α γίνει μία ακόμα εξέταση τις επόμενες ώρες.

Πόσο άτυχος ο Τζίμας; Τραυματίστηκε μόνος του & οι συμπαίκτες του έπιαναν τα κεφάλια τους Ο Στέφανος Τζίμας στάθηκε πάρα πολύ άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του ως βασικός στην Premier League και οι πρώτες εικόνες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές.

Ωστόσο, η Μπράιτον θα πρέπει να τον στερηθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπιάν Χιούρτζελερ, θα είναι εκτός αγωνιστικής δράσης για μήνες.

Οι αρχικές ενδείξεις δεν ήταν καθόλου θετικές, καθώς οι συμπαίκτες του ανησύχησαν βλέποντας τον νεαρό επιθετικό στο έδαφος.

Αναλυτικά, τα λόγια του Φαμπιάν Χιούρτζελερ:

«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Έχει κάνει μία εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες».