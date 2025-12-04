Ο Στέφανος Τζίμας έστειλε το πρώτο του μήνυμα, μετά την άτυχη στιγμή του. Τι έγραψαν Λεξ, Τάισον και ΠΑΟΚ.

Ο Στέφανος Τζίμας «πάγωσε» τους πάντες στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα.

Έχοντας ξεκινήσει για πρώτη φορά ως βασικός στην Premier League, λίγες ημέρες μετά το πρώτο του γκολ, έδειχνε πως έχει αρπάξει τις ευκαιρίες που του δίνει ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ από τα… μαλλιά.

Δυστυχώς, όμως, στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης στάθηκε πολύ άτυχος. Σε μία ανύποπτη φάση, όταν προσπάθησε να πάρει την μπάλα από τον Πάου Τόρες, ο νεαρός επιθετικός έμεινε στο έδαφος, δείχνοντας πως πονάει στο δεξί του γόνατο.

Πόσο άτυχος ο Τζίμας; Τραυματίστηκε μόνος του & οι συμπαίκτες του έπιαναν τα κεφάλια τους Ο Στέφανος Τζίμας στάθηκε πάρα πολύ άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του ως βασικός στην Premier League και οι πρώτες εικόνες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές.

Οι συμπαίκτες του στους «γλάρους» που τον πλησίασαν έπιαναν τα κεφάλια τους, ενώ όπως είναι λογικό, έγινε αμέσως αλλαγή.

Λίγες ώρες μετά την άτυχη στιγμή του, ο Στέφανος Τζίμας έστειλε το πρώτο του μήνυμα, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, δίνοντας το σύνθημα για την επόμενη μέρα.

«Μπορεί να πέσουμε. Όλοι το κάνουν. Αλλά η ζωή είναι για το πώς επανέρχεσαι ξανά. Και εγώ θα σηκωθώ ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, κάτω από το συγκεκριμένο post, μεταξύ άλλων, σχολίασε και ο Λεξ, με emoji, θέλοντας να δείξει την στήριξή του προς τον επιθετικό των «γλάρων». Κάτι που έπραξε και ο Τάισον, αλλά και η σελίδα του ΠΑΟΚ.

Ο Βραζιλιάνος έγραψε «μείνε δυνατός φίλε μου. Σαγαπάω αδερφέ», ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» με τη σειρά του: «Μείνε δυνατός Στέφανε. Είμαστε όλοι δίπλα σου. Γρήγορα πίσω στα γήπεδα».

Δείτε το post του Τζίμα: