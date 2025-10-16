Η Premier League φαίνεται πως βρίσκεται σε σκέψεις, προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των αλλαγών στους αγώνες.

Η Premier League είναι έτοιμη για ακόμα μία καινοτομία στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το BBC, εξετάζεται σοβαρά από κορυφαία κλαμπ και ιδίως, από την αγγλική λίγκα, το ενδεχόμενο, να προχωρήσουν σε αύξηση των διαθέσιμων αλλαγών για τις ομάδες, κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Πριν μερικά χρόνια, κατά την περίοδο της πανδημίας, υπήρξε η πρώτη αύξηση από τις τρεις στις πέντε αλλαγές. Πλέον, φαίνεται πως το ποδόσφαιρο οδεύει προς τις έξι αλλαγές.

Europe's top clubs, including some Premier League sides, have held talks about using six substitutes per game to ease players' workload. pic.twitter.com/dFcG2VXKy9 — Match of the Day (@BBCMOTD) October 15, 2025

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η Premier League έχει προχωρήσει τη συζήτηση και αναμένεται να καλέσει τις ομάδες, ώστε να απαντήσουν είτε θετικά, είτε αρνητικά, για την εν λόγω πρόταση.

Γιατί, όμως, δρομολογείται αυτή η τροποποίηση; Ο κυριότερος λόγος αφορά, φυσικά, την αύξηση των αγώνων μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Οι παίκτες και οι ομάδες έχουν αρκετά πιο επιβαρυμένη πρόγραμμα και έτσι, κρίθηκε απαραίτητο να δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω «ανάσες».

Μένει να φανεί, εάν πράγματι θα προχωρήσει το θέμα των αλλαγών στο αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά και αν θα καθιερωθεί, γενικότερα, στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Τέλος, κάτι ακόμα που φαίνεται πως έπεσε στο τραπέζι, ανεπισήμως, είναι η αύξηση σε 28μελείς αποστολές ποδοσφαιριστών, έναντι των 25 που ισχύει έως τώρα.