Η UEFA είναι έτοιμη για ρηξικέλευθες αλλαγές, όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League. Ωστόσο, το πρώτο βήμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί και δείχνει να αλλάζει τα πάντα στην εμπειρία θέασης.

Η UEFA, σύμφωνα με όσα μετέφερε το Bloomberg, είναι έτοιμη να αλλάξει στρατηγική, όσον αφορά την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Champions League.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δείχνει πρόθεση να προσφέρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης σε streaming πλατφόρμες, με έναν και μοναδικό στόχο. Να στοχεύει στην παγκόσμια αγορά.

Η αλήθεια είναι πως, όσον αφορά τον χώρο του αθλητισμού, η UEFA δεν πρωτοπορεί με τη συγκεκριμένη κίνηση. Παρόμοιες ενέργειες έχουν γίνει ήδη σε άλλα αθλήματα, όπως το NFL. Το δίχως άλλο, όμως, θα είναι μία ριζική «μεταμόρφωση», για όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Κάπως έτσι, λοιπόν, μπαίνουν στη συζήτηση τόσο το Netflix, όσο και η Amazon, με την πλατφόρμα Prime Video.

UEFA is overhauling the broadcast tender process for Champions League competition, partly to boost its appeal to streaming providers such as Amazon and Netflix https://t.co/MEgG9vPfwo — Bloomberg (@business) September 24, 2025

Πώς θα «πουλήσει» η UEFA το Champions League;

Το ερώτημα που προκύπτει, είναι πώς σκοπεύει η UEFA να θέσει στην αγορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League.

Όπως αναφέρεται, έχει δύο σενάρια στα «σκαριά». Το πρώτο είναι να προχωρήσει σε ολική παραχώρηση της διοργάνωσης, ώστε μία streaming πλατφόρμα να αναλάβει τη μετάδοση των αγώνων σε όλες τις χώρες.

Το έτερο σχετίζεται με την επιλογή μεμονωμένων αναμετρήσεων, που θα έχουν διαλέξει οι ίδιες οι πλατφόρμες.

Netflix could be the new home of the Champions League… 👀🚨 pic.twitter.com/f55lBY8rkt — Daily Mail Sport (@MailSport) September 25, 2025

Η αρχή και η νέα εμπειρία θέασης

Πάντως, το πρώτο βήμα προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, το Amazon Prime Video έχει εξασφαλίσει δικαιώματα για το Champions League και μπορεί να μεταδίδει ζωντανά έναν αγώνα κάθε Τρίτη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Tuesdays just got a whole lot better 🍿🇪🇺



Unmissable UEFA Champions League action, 𝐋𝐈𝐕𝐄 on Prime in the UK & Ireland 🔜 pic.twitter.com/myNeZHEuMA — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 2, 2025

Πέρα από την κλασική τηλεοπτική μετάδοση, όπου θα υπάρχουν σχόλια από τους Κάρικ και Μπερμπάτοφ, το Prime Video έχει προσθέσει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που υπόσχονται να δώσουν μια εντελώς νέα διάσταση στην εμπειρία των θεατών.

Στη διάρκεια της μετάδοσης, οι θεατές μέσω της πλατφόρμας θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο μια σειρά από στατιστικά δεδομένα, με παρόμοιο τρόπο όπως παρουσιάζονται στο EA FC!

Ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά είναι ο χάρτης του γηπέδου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, δείχνοντας τις θέσεις των 22 παικτών. Επιπλέον, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στους θεατές να βλέπουν ποιος παίκτης έχει την μπάλα και τις πιθανές επιλογές πάσας του.

Παρέχονται επίσης γραφικά που δείχνουν την ταχύτητα των σπριντ των παικτών, την απόσταση που διανύει η μπάλα σε μακρινές πάσες, την ταχύτητα των σουτ και άλλα εντυπωσιακά στατιστικά.

$AMZN TO LAUNCH AUGMENTED REALITY FOOTBALL COVERAGE



Prime Vision debuts in the UK Champions League this week — overlaying live stats, tactical maps & momentum bars to engage younger fans.



My future kids are about to be the most spoiled sports fans ever 😅 pic.twitter.com/HyQLVH7mo0 — Shay Boloor (@StockSavvyShay) September 15, 2025

Η αρχή, λοιπόν, έχει γίνει και μένει να φανεί, εάν η UEFA θα βάλει, πράγματι, σε νέα εποχή τη διοργάνωση, μέσα στα επόμενα χρόνια.