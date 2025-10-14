Το Champions League υπέστη ρηξικέλευθες αλλαγές την περασμένη σεζόν, με την καθιέρωση της νέας μορφής της League Phase, η οποία αντικατέστησε τη φάση των ομίλων.
Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση βρίσκεται, πλέον, στη δεύτερη χρονιά αυτού του συστήματος, έχοντας εγκαταλείψει το παραδοσιακό μοντέλο των ομίλων, όμως φαίνεται πως εξετάζει διαρκώς νέες ιδέες, ώστε να συνεχίσει την ανανέωση του θεσμού.
Η League Phase, λοιπόν, συνεπάγεται περισσότερους αγώνες, γεγονός που αυξάνει τα οικονομικά έσοδα της διοργάνωσης, όμως, παράλληλα, η UEFA θέλει να προσδώσει στο Champions League ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ακολουθώντας μερικά πρότυπα, που εφαρμόζονται στους αγώνες των αθλημάτων στις ΗΠΑ.
Όπως αναφέρεται τις τελευταίες ώρες, το Champions League αναμένεται να ξεκινά με έναν ξεχωριστό αγώνα στην πρεμιέρα του, συνοδευόμενο πιθανότατα από την απαραίτητη τελετή έναρξης. Από τη σεζόν 2027/28, δηλαδή, ο κάτοχος του τίτλου θα αγωνίζεται στην έδρα του απέναντι σε έναν αντίπαλο, σε ένα μοναδικό ματς που θα «ανοίγει» τη διοργάνωση.
Μάλιστα όπως τονίζεται, η οργάνωση της τελετής έναρξης θα σχεδιάζεται από την αμερικανική εταιρεία Relevent. Μετά τον αγώνα της Τρίτης, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής θα διεξάγονται Τετάρτη και Πέμπτη.
Φυσικά, όπως είναι λογικό, σε περίπτωση που προχωρήσει η συγκεκριμένη αλλαγή, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν θα γίνει ακόμα πιο εμπορικό. Άλλωστε, η εμφάνιση μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τραβά ακόμα περισσότερα τα φώτα της δημοσιότητας.
Αξίζει να σημειωθεί πως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, τα τελευταία χρόνια. Λίγο πριν τον τελικό της περασμένης περιόδου, στο γήπεδο είχαν εμφανιστεί οι Linkin Park, ώστε να «ζεστάνουν» το κοινό στο Μόναχο, πριν την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ίντερ.