Όλοι περίμεναν να δουν αν τελικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα συμπεριλαμβανόταν στην αποστολή της Λίβερπουλ για την αναμέτρηση με την Μπράιτον (13/12, 17:00).
Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της 16ης αγωνιστικής της Premier League, οι εξελίξεις έγιναν γνωστές.
Ο Αιγύπτιος εξτρέμ επέστρεψε. Ωστόσο, είναι ξανά εκτός αρχικού σχήματος, συνεχίζοντας μια κατάσταση που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα.
Λίγες ημέρες πριν την αναχώρησή του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έμεινε στον πάγκο για τέταρτη συνεχόμενη αναμέτρηση.
Και αυτό, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο δεν είχε απουσιάσει ούτε μία φορά από τη βασική ενδεκάδα σε αγώνα της Premier League.
Η φετινή σεζόν, ωστόσο, έχει πάρει μία διαφορετική τροπή. Μετά τις μεταπτώσεις στην απόδοση της Λίβερπουλ, ο Άρνε Σλοτ προχώρησε σε αλλαγές. Δοκίμασε εναλλακτικές λύσεις και επέλεξε να αφήσει εκτός ενδεκάδας τον «Φαραώ».
Πότε είχε να βιώσει ανάλογη «μεταχείριση» ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην Premier League;
Την τελευταία σεζόν του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο των «κόκκινων». Τότε, ο Αιγύπτιος εξτρέμ είχε κάτσει τέσσερις φορές στον πάγκο σε όλους τους 38 αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος. Χωρίς να προσμετράμε τις απουσίες του για την εθνική του ή για τραυματισμό!
Παρόλα αυτά, ενώ βρισκόμαστε μόλις στον Δεκέμβριο, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει ήδη μείνει τέσσερις φορές εκτός ενδεκάδας, μέσα σε μόλις 16 αγώνες και όχι σε ολόκληρη τη σεζόν της Premier League.
Το τι θα συμβεί στη συνέχεια; Παραμένει άγνωστο, με τα σενάρια για το μέλλον του να είναι πάρα πολλά.