O Μοχάμεντ Σαλάχ «επέστρεψε». Ωστόσο, είναι και πάλι στον πάγκο, με τον Αιγύπτιο εξτρέμ να «βιώνει» ό,τι και την τελευταία σεζόν του Γιούργκεν Κλοπ, αλλά με μία μεγάλη διαφορά!

Όλοι περίμεναν να δουν αν τελικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα συμπεριλαμβανόταν στην αποστολή της Λίβερπουλ για την αναμέτρηση με την Μπράιτον (13/12, 17:00).

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της 16ης αγωνιστικής της Premier League, οι εξελίξεις έγιναν γνωστές.

Ο Αιγύπτιος εξτρέμ επέστρεψε. Ωστόσο, είναι ξανά εκτός αρχικού σχήματος, συνεχίζοντας μια κατάσταση που βλέπουμε πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα.

🚨 Official: Mo Salah, back in Liverpool squad but on the bench again for the game at home vs Brighton. 🇪🇬 pic.twitter.com/nfiKfpfWBo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2025

Λίγες ημέρες πριν την αναχώρησή του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έμεινε στον πάγκο για τέταρτη συνεχόμενη αναμέτρηση.

Και αυτό, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο δεν είχε απουσιάσει ούτε μία φορά από τη βασική ενδεκάδα σε αγώνα της Premier League.

Mo Salah is back in the Liverpool squad but on the bench for a fourth straight Premier League game 🫩 pic.twitter.com/r1MOtrN4Yz — B/R Football (@brfootball) December 13, 2025

Η φετινή σεζόν, ωστόσο, έχει πάρει μία διαφορετική τροπή. Μετά τις μεταπτώσεις στην απόδοση της Λίβερπουλ, ο Άρνε Σλοτ προχώρησε σε αλλαγές. Δοκίμασε εναλλακτικές λύσεις και επέλεξε να αφήσει εκτός ενδεκάδας τον «Φαραώ».

Πότε είχε να βιώσει ανάλογη «μεταχείριση» ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην Premier League;

Mo Salah returns to the Liverpool squad, named on the bench to face Brighton at Anfield pic.twitter.com/ScsWxysCSn — Premier League (@premierleague) December 13, 2025

Την τελευταία σεζόν του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο των «κόκκινων». Τότε, ο Αιγύπτιος εξτρέμ είχε κάτσει τέσσερις φορές στον πάγκο σε όλους τους 38 αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος. Χωρίς να προσμετράμε τις απουσίες του για την εθνική του ή για τραυματισμό!

Παρόλα αυτά, ενώ βρισκόμαστε μόλις στον Δεκέμβριο, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει ήδη μείνει τέσσερις φορές εκτός ενδεκάδας, μέσα σε μόλις 16 αγώνες και όχι σε ολόκληρη τη σεζόν της Premier League.

Το τι θα συμβεί στη συνέχεια; Παραμένει άγνωστο, με τα σενάρια για το μέλλον του να είναι πάρα πολλά.