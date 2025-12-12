Οι προηγούμενες ημέρες στο Μερσεϊσάιντ υπήρξαν θυελλώδεις. Μοχάμεντ Σαλάχ και Άρνε Σλοτ έφτασαν στα… μαχαίρια, το έκαναν δημόσια και επικράτησε η διχόνοια στις τάξεις των φίλων της Λίβερπουλ που είδαν τον «δικό τους Φαραώ» να προτάσσει το «εγώ» από το «εμείς» σε μία ασταθή περίοδο για την ομάδα, που δεν βρίσκεται και στα καλύτερά της.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην «γιγάντωση» των Reds τα τελευταία χρόνια, ενοχλήθηκε από τη (μη) χρησιμοποίησή του από τον προπονητή του, με το μεταξύ τους επεισόδιο να παίρνει μεγάλη έκταση.

Οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ και όχι ο προπονητής – όπως έγινε ξεκάθαρο – αποφάσισαν να «τιμωρήσουν» τρόπον τινά τον Σαλάχ για το… σούσουρο που έφεραν οι δηλώσεις του πριν από μία εβδομάδα, αφήνοντάς τον εκτός από το ματς με την Ίντερ για το Champions League. Λίγες ημέρες πριν εκείνος αποχωρήσει για να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της πατρίδας του για το Κόπα Άφρικα.

Παρόλα αυτά η μίνι-επίπληξη από πλευράς Λίβερπουλ έλαβε τέλος. Ο Ολλανδός τεχνικός συμπεριέλαβε τον «Μο» στο ρόστερ της Λίβερπουλ για το παιχνίδι με την Μπράιτον, με τους Times να αναφέρουν συζητήσεις σε καλό κλίμα και με διάθεση αναθεώρησης και υπαναχώρησης και από τις δύο πλευρές τις τελευταίες ώρες.

Ο Σλοτ έριξε… σπόντα και έδωσε την «μπάλα» στον Σαλάχ Το σίριαλ εντός της Λίβερπουλ καλά κρατεί, με τον Άρνε Σλοτ να πετά το «μπαλάκι» στον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Σλοτ και Σαλάχ βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο των Reds μετά το «διπλό» στο Μιλάνο και το αήττητο που έσπασαν στην Ίντερ, κουβέντιασαν και η επόμενη μέρα προμηνύεται πιο ελπιδοφόρα.

Μένει να φανεί αν η ενέργεια αυτή από πλευράς Λίβερπουλ και Σλοτ ήταν ένδειξη τιμής και σεβασμού για την προσφορά του Σαλάχ στον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια πριν περάσει την πόρτα μια και καλή ή ένα δείγμα «περασμένα ξεχασμένα κι όλα καλά». Η αναμέτρηση με τους «γλάρους» του Μπάμπη Κωστούλα και του άτυχου Στέφανου Τζίμα, είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (13/12) κι όπως είναι λογικό, τα βλέμματα θα πέσουν πάνω στον Σαλάχ.

Μένει να φανεί κατά πόσον η μητέρα του θα τον δει να αγωνίζεται ή να κάθεται στον πάγκο.