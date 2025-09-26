Ο Στέφανος Τζίμας φαίνεται πως έχει βρει τον άνθρωπο που θέλει να έρθει κοντά στην Μπράιτον, σύμφωνα με όσα είπε ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ.

Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην Μπράιτον και στο ματς εναντίον της Μπάρνσλεϊ, για το Carabao Cup, αμφότεροι πήραν χρόνο συμμετοχής.

Μάλιστα, μία ενέργεια του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, έγινε αφορμή, για να γνωρίσει την αποθέωση από τον προπονητή της Μπράιτον.

Η ενέργεια του Κωστούλα, που έγινε «μάθημα» στα αποδυτήρια της Μπράιτον! (video) Μπορεί ο Μπάμπης Κωστούλας ακόμα να μην έχει σκοράρει με την Mπράιτον, αλλά μία του ενέργεια ήταν αρκετή, για να γίνει «μάθημα» στα αποδυτήρια των «γλάρων»!

Ωστόσο, από την εξίσωση δεν έλειψε ούτε ο Στέφανος Τζίμας. Ο νεαρός επιθετικός ξεχώρισε από τον Φαμπιάν Χιούρτζελες, για την νοοτροπία που έχει δείξει μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Μπράιτον αναφέρθηκε σε όσα μπορεί να μάθει στο πλευρό του Ντάνι Γουέλμπεκ, τόσο σχετικά με την προετοιμασία του για τους αγώνες, όσο και για τη δεινότητα που έχει στο σκοράρισμα.

Πάντως, όπως αποκάλυψε, ήδη από πολύ νωρίς, ο Τζίμας έχει αποδείξει τη θέλησή του να «μάθει» από τον Γουέλμπεκ και για τον λόγο αυτό, προσπαθεί να τον πλησιάσει.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χιούρτζελερ:

«Ελπίζω πολλά. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να μάθει από τον επαγγελματισμό του Ντάνι, πώς προετοιμάζεται για τα παιχνίδια, πώς προετοιμάζεται στις προπονήσεις, πώς προετοιμάζεται ως ηγέτης.

Δεύτερον, φυσικά, είναι εξαιρετικός σκόρερ, όπως ο Ντάνι Γουέλμπεκ. Ξέρει πού βρίσκεται η εστία και έχει μερικές εξαιρετικές κινήσεις μέσα στην περιοχή.

Από τις πρώτες στιγμές που ο Στέφανος μπήκε σε αυτό το κλαμπ, θέλει να μάθει. Από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Ντάνι. Πιστεύω ότι αυτή είναι η νοοτροπία του και θα μάθει γρήγορα».