Όσα ανέφερε ο Στέφανος Τζίμας μετά το ντεμπούτο του με την Μπράιτον, όπου σκόραρε δύο γκολ και είχε μία ασίστ.

Ο Στέφανος Τζίμας έκανε το ντεμπούτο της ζωής του με τη φανέλα της Μπράιτον.

Σε μόλις 29′ στο ματς απέναντι στην Όξφορντ για το Carabao Cup, μέτρησε δύο γκολ και μία ασίστ, αγγίζοντας το τέλειο με την απόδοσή του!

Αμέσως μετά το παιχνίδι, ο προπονητής του, Φάμπιαν Χούρτζελερ, φρόντισε να «χαμηλώσει» την μπάλα, τόσο για τον Στέφανο Τζίμα, όσο και για τον Μπάμπη Κωστούλα, τονίζοντας πως αμφότεροι βήμα-βήμα θα δώσουν το «παρών» σε ματς της Premier League.

Παράλληλα, και ο Στέφανος Τζίμας παραχώρησε δηλώσεις στο κανάλι της Μπράιτον, μιλώντας για τα συναισθήματά του, ενώ αποκάλυψε και σε ποιον έδωσε την ιστορική πλέον φανέλα, με την οποία έκανε ντεμπούτο στην Αγγλία!

«Έδωσα τη φανέλα στον αδερφό μου, που ήταν εδώ μαζί με δύο φίλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Στέφανος Τζίμας:

Για το ματς και το ντεμπούτο του:

Πρώτα απ’ όλα, είμαι πολύ χαρούμενος για την πρόκριση. Ήταν μία πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας. Χρειαζόμασταν αυτήν τη νίκη, καθώς ηττηθήκαμε από την Έβερτον και φέραμε ισοπαλία με τη Φούλαμ. Χρειαζόμασταν αυτήν τη νίκη, για να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας.

Είμαι επίσης πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου και τα δύο μου γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα, αλλά τώρα, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και με τα πόδια στο έδαφος, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή (31/08), απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι».

Για την αναμονή:

«Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά. Δουλεύω σκληρά στις προπονήσεις και τα παιδιά με βοηθούν πολύ. Θεωρώ πως προσαρμόζομαι. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι πολύ καλή».

Για τον Κωστούλα:

«Γνωρίζω τον Μπάμπη από την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό που καταγόμαστε από την ίδια χώρα και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Νιώθουμε καλύτερα μαζί».

Για τις βλέψεις του:

«Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, είτε παίζω 90′, είτε ένα λεπτό».

Για το αν ήθελε να εκτελέσει ένα φάουλ για να πετύχει χατ-τρικ:

«Λυπάμαι, αλλά δεν εκτελώ φάουλ! (γέλια)»

Για τους πανηγυρισμούς με τους οπαδούς:

«Έδωσα τη φανέλα στον αδερφό μου, που ήταν εδώ μαζί με δύο φίλους μας. Είμαι πάντα χαρούμενος να παίζω μπροστά από τους οπαδούς μας. Είναι εξαιρετικοί».

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΙΜΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ