Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, που έχει δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο τερματοφύλακάς της!

Η σεζόν έχει ξεκινήσει με το… αριστερό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» την 1η αγωνιστική ηττήθηκαν με 0-1 από την Άρσεναλ (17/08), σε ένα ματς που έδειξαν ένα αρκετά καλό πρόσωπο.

Ωστόσο, η εικόνα τους δεν ήταν… εφάμιλλη με το αποτέλεσμα. Στην 2η «αποστολή» τους στην Premier League ταξίδεψαν στην έδρα της Φούλαμ. Όμως, και πάλι το «τρίποντο» δεν ήρθε, καθώς έμειναν στην ισοπαλία (24/08, 1-1).

Για αυτόν τον λόγο, έχει «ανοίξει» και μεγάλη συζήτηση στο «Νησί», καθώς τα αποτελέσματα της ομάδας δεν είναι τα επιθυμητά.

Την ίδια ώρα, υπάρχει και ακόμα ένα «παράδοξο» στατιστικό, που δύσκολα θα μπορέσουμε να βρούμε παρόμοιό του!

It finishes level 🤝 — Manchester United (@ManUtd) August 24, 2025

Ο μοναδικός «δημιουργός» είναι ο Αλτάι Μπαγιντίρ

Θα χρειαστεί να συμβουλευτούμε το Sofascore, για να δούμε τους αριθμούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από τους δύο πρώτους της αγώνες στην Premier League.

Aν πάμε στην κατηγορία: «Μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησαν», θα παρατηρήσουμε κάτι εντελώς «τρελό»!

Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, που -μέχρι στιγμής- έχει καταφέρει να «φτιάξει» μία επικίνδυνη κατάσταση για την αντίπαλη ομάδα είναι ο τερματοφύλακάς της.

Only one player has created a big chance for Man United in the Premier League this season…



Their goalkeeper, Altay Bayindir 😬 pic.twitter.com/zFzNaDd3hV — ESPN UK (@ESPNUK) August 25, 2025

Κι όμως, ο Αλτάι Μπαγιντίρ δεν… έχει αντίπαλο σε δύο αγωνιστικές της Premier League. Αυτό έγινε απέναντι στη Φούλαμ (24/08, 1-1).

Πιο συγκεκριμένα, στο 14ο λεπτό ο Τούρκος τερματοφύλακας, με μία εξαιρετική μπαλιά έβγαλε σε τετ-α-τετ τον Ματέους Κούνια. Ωστόσο, ο Μπραντ Λένο είπε «όχι» στον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό και κράτησε το 0-0!