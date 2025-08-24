Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στην ισοπαλία εκτός έδρας με τη Φούλαμ (24/08, 1-1), παραμένοντας χωρίς νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι της στην Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν μια εξαιρετική ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα στο 38ο λεπτό, όταν και κέρδισαν πέναλτι.
Ο Μπρούνο Φερνάντες ανέλαβε την εκτέλεσή του, αλλά η προσπάθειά του ήταν απογοητευτική, καθώς η μπάλα κατέληξε πολύ άουτ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μίλησε για το περιστατικό, παρέχοντας τη δική του εκδοχή για την αποτυχημένη εκτέλεση.
Σύμφωνα με τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο διαιτητής, Κρις Κάβανα, έπεσε κατά λάθος πάνω του πριν την εκτέλεση του πέναλτι, κάτι που θεωρεί ότι τον αποσυντόνισε.
Ναι μεν ο ίδιος είπε στο «Sky Sports», πως αυτό δεν είναι δικαιολογία, για την κακή του εκτέλεση. Ωστόσο, τόνισε πως η «σύγκρουσή» του με τον διαιτήτη τον επηρέασε.
Αναλυτικά, τι είπε ο Mπρούνο Φερνάντες στο «Sky Sports»:
«Ήμουν επηρεασμένος. Ως εκτελεστής πέναλτι, έχω τις δικές μου συνήθειες, αυτά που κάνω πάντα. Με εκνεύρισε, γιατί ο διαιτητής δεν είπε συγγνώμη. Αυτό με ενόχλησε εκείνη την στιγμή, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία για το ότι αστόχησα.
Βρήκα την μπάλα από πολύ χαμηλά, για αυτό πήρε αυτό το ύψος!»