Ο Μπρούνο Φερνάντες έχασε πέναλτι στο Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (24/08, 1-1) και τα… έριξε στον διαιτητή της αναμέτρησης!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στην ισοπαλία εκτός έδρας με τη Φούλαμ (24/08, 1-1), παραμένοντας χωρίς νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι της στην Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν μια εξαιρετική ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα στο 38ο λεπτό, όταν και κέρδισαν πέναλτι.

1️⃣/1️⃣9️⃣ #PL away days this season ✅



Your backing was superb in the capital, as always, Reds ❤️ pic.twitter.com/bnXm7L8ZnG — Manchester United (@ManUtd) August 24, 2025

Ο Μπρούνο Φερνάντες ανέλαβε την εκτέλεσή του, αλλά η προσπάθειά του ήταν απογοητευτική, καθώς η μπάλα κατέληξε πολύ άουτ. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μίλησε για το περιστατικό, παρέχοντας τη δική του εκδοχή για την αποτυχημένη εκτέλεση.

Bruno steps up but fires over the bar. Keep going, Reds 👊 — Manchester United (@ManUtd) August 24, 2025

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο διαιτητής, Κρις Κάβανα, έπεσε κατά λάθος πάνω του πριν την εκτέλεση του πέναλτι, κάτι που θεωρεί ότι τον αποσυντόνισε.

Ναι μεν ο ίδιος είπε στο «Sky Sports», πως αυτό δεν είναι δικαιολογία, για την κακή του εκτέλεση. Ωστόσο, τόνισε πως η «σύγκρουσή» του με τον διαιτήτη τον επηρέασε.

Fernandes fuming cause the ref give him a little nudge lol pic.twitter.com/mxc6bPkbxr — Benjamin Knibb (@KnibbBen4490) August 24, 2025

Αναλυτικά, τι είπε ο Mπρούνο Φερνάντες στο «Sky Sports»:

«Ήμουν επηρεασμένος. Ως εκτελεστής πέναλτι, έχω τις δικές μου συνήθειες, αυτά που κάνω πάντα. Με εκνεύρισε, γιατί ο διαιτητής δεν είπε συγγνώμη. Αυτό με ενόχλησε εκείνη την στιγμή, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία για το ότι αστόχησα.

Βρήκα την μπάλα από πολύ χαμηλά, για αυτό πήρε αυτό το ύψος!»