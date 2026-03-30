Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά το «διαζύγιο» του Ίγκορ Τούντορ δεν ήταν το πιο… γρήγορο στην ιστορία της Τότεναμ στην Premier League!

Η Τότεναμ είναι ξανά σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, ψάχνοντας τον άνθρωπο που θα αναλάβει την επόμενη μέρα του συλλόγου. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι ήδη αρκετά και όσο περνούν οι ώρες θα προστεθούν ακόμα περισσότερα στη σχετική λίστα.

Οι Λονδρέζοι τερμάτισαν τη συνεργασία τους με τον Ίγκορ Τούντορ μετά από μόλις 44 ημέρες. Σε ένα «διαζύγιο» που, πάντως, δεν ήταν έκπληξη, καθώς τα αποτελέσματα της ομάδας δεν ήταν τα επιθυμητά.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα είναι σε δύσκολη θέση. Κινδυνεύει με υποβιβασμό, έχει πει «αντίο» από την Ευρώπη, το FA Cup και το Carabao Cup και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ακόμα και έτσι, η αποχώρηση του Κροάτη τεχνικού δεν αποτελεί τη συντομότερη θητεία προπονητή στην ιστορία της Premier League.

Μάλιστα, δεν είναι καν η πιο σύντομη περίπτωση στην ίδια την ιστορία της Τότεναμ, αφού το σχετικό ρεκόρ ανήκει και πάλι στον σύλλογο, μόλις λίγα χρόνια πίσω.

Συγκεκριμένα, μετά την αποχώρηση του Αντόνιο Κόντε, η ομάδα είχε προσλάβει προσωρινά τον βοηθό του, Κρίστιαν Στελίνι. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν απέδωσε, καθώς η συνεργασία τους κράτησε ελάχιστα.

Η βαριά ήττα με 6-1 από τη Νιούκαστλ ήταν την αφορμή για να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις, οδηγώντας την Τότεναμ σε νέα αλλαγή στον πάγκο της.

Igor Tudor's Premier League results as Tottenham manager:



◉ L 1-4 vs. Arsenal

◉ L 2-1 vs. Fulham

◉ L 1-3 vs. Crystal Palace

◉ D 1-1 vs. Liverpool

◉ L 0-3 vs. Nottingham Forest



Just one point from five games. 👀

Έτσι, ο Kρίστιαν Στελίνι είπε «αντίο» έπειτα από μόλις τέσσερις αγώνες και συνολικά 29 ημέρες παρουσίας, καταγράφοντας το πιο γρήγορο «διαζύγιο» προπονητή στην ιστορία της Premier League, είτε μιλάμε για υπηρεσιακό είτε για μόνιμο.

Όσο για τον Ίγκορ Τούντορ, η δική του θητεία τον φέρνει ανάμεσα στις πιο σύντομες στην ιστορία του πρωταθλήματος, αφού είναι ένας από τους προπονητές με λιγότερο από 50 ημέρες στον πάγκο ομάδας, μαζί με ονόματα όπως οι Σαμ Άλαρνταϊς, Άγγελος Ποστέκογλου, Κρίστιαν Στελίνι και Λες Ριντ.