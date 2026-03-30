Η Τότεναμ είναι ξανά σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, ψάχνοντας τον άνθρωπο που θα αναλάβει την επόμενη μέρα του συλλόγου. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι ήδη αρκετά και όσο περνούν οι ώρες θα προστεθούν ακόμα περισσότερα στη σχετική λίστα.
Οι Λονδρέζοι τερμάτισαν τη συνεργασία τους με τον Ίγκορ Τούντορ μετά από μόλις 44 ημέρες. Σε ένα «διαζύγιο» που, πάντως, δεν ήταν έκπληξη, καθώς τα αποτελέσματα της ομάδας δεν ήταν τα επιθυμητά.
Παρά το γεγονός ότι η ομάδα είναι σε δύσκολη θέση. Κινδυνεύει με υποβιβασμό, έχει πει «αντίο» από την Ευρώπη, το FA Cup και το Carabao Cup και τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ακόμα και έτσι, η αποχώρηση του Κροάτη τεχνικού δεν αποτελεί τη συντομότερη θητεία προπονητή στην ιστορία της Premier League.
Μάλιστα, δεν είναι καν η πιο σύντομη περίπτωση στην ίδια την ιστορία της Τότεναμ, αφού το σχετικό ρεκόρ ανήκει και πάλι στον σύλλογο, μόλις λίγα χρόνια πίσω.
Συγκεκριμένα, μετά την αποχώρηση του Αντόνιο Κόντε, η ομάδα είχε προσλάβει προσωρινά τον βοηθό του, Κρίστιαν Στελίνι. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν απέδωσε, καθώς η συνεργασία τους κράτησε ελάχιστα.
Η βαριά ήττα με 6-1 από τη Νιούκαστλ ήταν την αφορμή για να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις, οδηγώντας την Τότεναμ σε νέα αλλαγή στον πάγκο της.
Έτσι, ο Kρίστιαν Στελίνι είπε «αντίο» έπειτα από μόλις τέσσερις αγώνες και συνολικά 29 ημέρες παρουσίας, καταγράφοντας το πιο γρήγορο «διαζύγιο» προπονητή στην ιστορία της Premier League, είτε μιλάμε για υπηρεσιακό είτε για μόνιμο.
Όσο για τον Ίγκορ Τούντορ, η δική του θητεία τον φέρνει ανάμεσα στις πιο σύντομες στην ιστορία του πρωταθλήματος, αφού είναι ένας από τους προπονητές με λιγότερο από 50 ημέρες στον πάγκο ομάδας, μαζί με ονόματα όπως οι Σαμ Άλαρνταϊς, Άγγελος Ποστέκογλου, Κρίστιαν Στελίνι και Λες Ριντ.