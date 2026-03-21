Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η σεζόν για τη Λίβερπουλ στην Premier League! Πολλές ήττες και ένα ρεκόρ, που σίγουρα θέλει να «ξεχάσει»!

Ακόμα μία ήττα για τη Λίβερπουλ. Τι και αν έχουν περάσει 31 αγωνιστικές στην Premier League; Η περσινή πρωταθλήτρια έχει δυσκολευτεί πολύ.

Κανείς θα περίμενε πως μετά από τα όσα έκανε στο μεταγραφικό παζάρι θα πάει για το back-to-back.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι «reds» ηττήθηκαν για ακόμα μία φορά στα «μεγάλα σαλόνια» της Αγγλίας. Έχασαν με 2-1 (21/03) μέσα στο Amex απ’ την Μπράιτον και βάζουν σε κίνδυνο την «υπόθεση 5άδα».

Πώς ακριβώς το κάνουν αυτό; Έχοντας έναν… απαγορευτικό αριθμό. Ο διψήφιος αριθμός ήττων μόνο ένα σύνηθες φαινόμενο δεν είναι, αφού η ομάδα του Άρνε Σλοτ πέρυσι και πρόπερσι σε γεμάτες σεζόν μετρούσε οκτώ ήττες αθροιστικά!

Όμως, η φετινή αγωνιστική χρονιά είναι μία διαφορετική συζήτηση. Οι 10 ήττες της Λίβερπουλ είναι και οι περισσότερες που έχει δει σε μία σεζόν από το 2016-17!

Αρκεί να σκεφτούμε πως τον ίδιο αριθμό είχε και στην Premier League που έλαβε «τέλος» το 2016! Μία χρονιά που έμελλε να αλλάξει τη σύχγρονη ιστορία της.

Αυτό που συμβαίνει στη Λίβερπουλ από το 90′ και μετά, δεν έχει ξαναγίνει στην Premier League! Αυτή τη «ζημιά» που έχει πάθει η Λίβερπουλ στους αγώνες της από το 90’ και μετά δεν έχει… ξανασυμβεί στην ιστορία της Premier League!

Τι ακριβώς έγινε τότε; Η Λίβερπουλ στα μέσα της σεζόν είχε απολύσει τον Μπρένταν Ρότζερς και είχε προσλάβει τον Γιούργκεν Κλοπ τον Οκτώβρη του 2015!

Η πρώτη του σεζόν στην Premier League ήταν ιδιαίτερη δύσκολη, αφού η ομάδα του ηττήθηκε αρκετές φορές, αλλά ήταν η «αφετηρία» για να ακολουθήσουν τα καλύτερα.

10 – Reigning Premier League champions to lose 10+ games in a season:



Leeds United in 1992-93 (15)

Blackburn Rovers in 1995-96 (13)

Manchester United in 2013-14 (12)

Chelsea in 2015-16 (12)

Leicester City in 2016-17 (18)

Chelsea in 2017-18 (10)

Liverpool in 2025-26 (10)



Feeble. pic.twitter.com/JaTCV0XGsA — OptaJoe (@OptaJoe) March 21, 2026

Τα όσα έκανε ο Γερμανός τεχνικός είναι περιττά να ειπωθούν, αφού «μεταμόρφωσε» μία ομάδα που δεν ήταν στα καλύτερά της.

Από τότε μέχρι και σήμερα ποτέ ξανά δεν είδε ποτέ 10 ήττες στο ενεργητικό της. Ωστόσο, τώρα πλέον «τρέχει» να προλάβει, αφού αυτή η επίδοση έκανε ξανά την εμφάνισή της, μετά από μία ολόκληρη 10ετία.