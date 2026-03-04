Αυτή τη «ζημιά» που έχει πάθει η Λίβερπουλ στους αγώνες της από το 90’ και μετά δεν έχει… ξανασυμβεί στην ιστορία της Premier League!

Ακόμα μία ήττα για τη Λίβερπουλ. Ακόμα μία ήττα, που ήρθε με πανομοιότυπο τρόπο! Πώς ακριβώς; Με γκολ, από το 90’ και μετά!

Η Γουλβς (03/03, 2-1) στην 29η αγωνιστική της Premier League «πρόσθεσε» ακόμα ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τους «κόκκινους» που έρχεται στα τελευταία λεπτά!

Με τη φετινή σεζόν, να «κρύβει» ήδη μία αρνητική επίδοση στην ιστορία της Premier League και ας απομένουν ακόμα εννέα ματw.

Μπορεί στην αρχή της σεζόν, να πήρε αρκετούς βαθμούς με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, όλα «άλλαξαν» και πλέον «έπιασε» κορυφή με μία αρνητική επίδοση, που παρόμοιά της δεν έχει ξαναυπάρξει.

Πιο συγκεκριμένα; Η ήττα από τη Γουλβς (04/03, 2-1) ήταν η Νο.5 που ήρθε με γκολ από το 90’ και έπειτα. Αριθμός-ρεκόρ, για μία ομάδα, μονάχα σε μία σεζόν και ακόμα καλά-καλά δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά μιλάμε για ένα πραγματικό γεγονός, που έχει «πληγώσει» τη Λίβερπουλ πάρα πολύ! Ποιες ομάδες ήταν πριν τους «λύκους»;

Η αρχή έγινε με την Κρίσταλ Πάλας (27/09/2025, 2-1), για την πρώτη της ήττα στη σεζόν. Στη συνέχεια ακολούθησε την αμέσως επόμενη αγωνιστική η Τσέλσι (04/10/2025, 2-1) με τον Εστεβάο στο 95’!

Σειρά πήρε η Μπόρνμουθ, που με γκολ και αυτή στο 95’ κέρδισε τη Λίβερπουλ με 3-2 στις 24 του Γενάρη!

Ποιο κλαμπ ήταν πριν τη Γουλβς; Η Μάντσεστερ Σίτι (08/02, 1-2), που αν και έμεινε πίσω στο σκορ στο «Άνφιλντ» με γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ από τα 11 βήματα πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη!

Κάπως έτσι φτάσαμε και στον αριθμό «5», που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη «ζημιά» στη Λίβερπουλ. Ακόμα και αν τρεις φορές έχει κερδίσει αυτή με γκολ από το 90’ και έπειτα…