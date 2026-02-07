Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βαλθεί να τους «τρελάνει» όλους, αφού διανύει μία εξαιρετική περίοδο και πλέον έχει «ξεπεράσει» ήδη τη version της περασμένης σεζόν!

Mία Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να την… πιεις στο ποτήρι! Μία Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που από την ημέρα που ανέλαβε ο Μάικλ Κάρικ έχει ξανά «σφυγμό»! Τι και αν οι πρώτες «αποστολές» του Άγγλου τεχνικού ήταν εξαιρετικά απαιτητικές;

Κέρδισε τη Μάντσεστερ Σίτι (17/01, 2-0), το ίδιο και την Άρσεναλ (25/01, 2-3), συνέχισε με τη Φούλαμ (01/02, 3-2) και ολοκλήρωσε το «καρέ» απέναντι στην Τότεναμ (07/02, 2-0)!

Ο Κάρικ «έσπασε» κατάρα οκτώ ετών για τη Γιουνάιτεντ απέναντι στην Άρσεναλ! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξαναβρίσκει τον εαυτό της με τον Μάικλ Κάρικ και «σόκαρε» την Άρσεναλ, μέσα στο Emirates!

Κι όμως, τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, μετά από τον Έρικ Τεν Χαγκ και το 2022, για τους «κόκκινους διαβόλους»! Όπως καταλαβαίνει κανείς, με τέτοιες νίκες δεν θα μπορούσε να μην είναι και ψηλά στη βαθμολογία.

Έτσι και αλλιώς, ήδη από τώρα έχει «ξεπεράσει» τα όσα έκανε την περασμένη σεζόν στην Premier League!

Three points in the bag! 💼✅ pic.twitter.com/dCmV14cFBv — Manchester United (@ManUtd) February 7, 2026

«Ξεπέρασε» ήδη την περασμένη σεζόν

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Μάντσεστερ έχει συλλέξει συνολικά 44 βαθμούς στο αγγλικό πρωτάθλημα, ούσα στην 4η θέση της βαθμολογίας στο -2 και -3 από Άστον Βίλα και Μάντσεστερ Σίτι, που έχουν και ματς παραπάνω!

Ένα εντυπωσιακό «άλμα» για τους «κόκκινους διάβολους» σε σχέση, με τα όσα έγιναν την περασμένη σεζόν.

7 G/A in 6 games in 2026 for Bruno Fernandes with Manchester United. 🇵🇹



200 G/A generated since he joined the club. Captain, legend. 🛑©️ pic.twitter.com/BQzdybYbqk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2026

Όλοι θυμόμαστε πως τη σεζόν 2024-25, ακόμα και αν έφτασαν στον τελικό του Europa League, στην Premier League δυσκολεύτηκαν αρκετά.

Τόσο πολύ, που τερμάτισαν στην 15η θέση της βαθμολογίας και πάρα πολύ μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τι είναι το πιο εντυπωσιακό; Το πόσους βαθμούς μπόρεσε να μαζέψει, μετά από 38 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.

Αυτοί δεν ήταν πάρα πολλοί, για την ακρίβεια ήταν μονάχα 42! Τι σημαίνει αυτό; Πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχοντας παίξει 13 ματς λιγότερα, σε σχέση με την περασμένη σεζόν, όμως, έχει ήδη δύο παραπάνω βαθμούς, σε σχέση με την περσινή αγωνιστική χρονιά!

Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό!