Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξαναβρίσκει τον εαυτό της με τον Μάικλ Κάρικ και «σόκαρε» την Άρσεναλ, μέσα στο Emirates!

Ο Μάικλ Κάρικ ανέλαβε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όλα… άλλαξαν εν μία νυκτί!

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι, οι «κόκκινοι διάβολοι» πέρασαν νικηφόρα και από το Emirates, κερδίζοντας την Άρσεναλ με 3-2 (25/01), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Premier League.

Αν και οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν, η ομάδα του Κάρικ γύρισε το ματς με τον Εμπεμό και τον Ντοργκού. Ο Μερίνο ισοφάρισε στο 84′, αλλά ο Κούνια είπε την τελευταία λέξη, με ένα απίθανο τέρμα λίγα λεπτά πριν το φινάλε, για να χαρίσει τους τρεις βαθμούς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

The Michael Carrick effect is taking hold at @ManUtd 🪄 pic.twitter.com/fprKkTiljh — Premier League (@premierleague) January 25, 2026

Μάλιστα, οι «κόκκινοι διάβολοι» πάτησαν πλέον στην 4άδα, φτάνοντας τους 38 βαθμούς και βρίσκονται στο +1 από την Τσέλσι και στο +2 από τη Λίβερπουλ.

Με την έλευσή του, ο Κάρικ άλλαξε πλήρως την εικόνα τη ομάδας του Μάντσεστερ, ενώ παράλληλα, «έσπασε» μία κατάρα στο Emirates. Εδώ και οκτώ ολόκληρα χρόνια, η Γιουνάιτεντ αγνοούσε τη νίκη στην έδρα της Άρσεναλ, στο πλαίσιο της Premier League!

Μάλιστα, στα επτά παιχνίδια που μεσολάβησαν έως ότου έρθει η νίκη το βράδυ της Κυριακής (25/01), η Γιουνάιτεντ μετρούσε έξι ήττες και μόλις μία ισοπαλία!

Η τελευταία φορά που κατάφερε να φύγει νικήτρια από το Βόρειο Λονδίνο ήταν πίσω στον Δεκέμβριο του 2017. Τότε, με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο και τον Βενγκέρ ακόμα στην Άρσεναλ, είχε καταφέρει να επικρατήσει με 1-3, χάρη στα γκολ που σημείωσαν οι Βαλένσια και Λίνγκαρντ, με τον τελευταίο να σκοράρει εις διπλούν.