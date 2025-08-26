Όλα δείχνουν πως Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους με την Μπράιτον. Τι είπε ο προπονητής τους;

Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας ταξίδεψαν στην Αγγλία, ώστε να ζήσουν την εμπειρία της Premier League, με την Μπράιτον.

Ωστόσο, στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Για να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό, έπαιξαν με την Κ23, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Όμως, όλα αυτά μοιάζει να έχουν αλλάξει. Η Μπράιτον δίνει το πρώτο της ματς στο Carabao Cup, απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ (26/08, 21:45).

Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής τους, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, είπε πως θα είναι κανονικά στην αποστολή των «γλάρων»!

Μιλώντας για το ελληνικό δίδυμο τόνισε πως θα είναι διαθέσιμοι και μένει να φανεί πόσο χρόνο θα μπορέσουν να πάρουν. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως δεν θα τους «ρίξει» απευθείας στα… βαθιά, καθώς θέλει να τους φέρει πιο κοντά στη φιλοσοφία της ομάδας του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ, για τους παίκτες με μικρό χρόνο συμμετοχής:

Για τη φυσική κατάσταση της ομάδας, ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ δήλωσε:

«Δεν υπάρχουν νέα – όλοι είναι διαθέσιμοι. Νομίζω ότι και ο Γκεόργκι θα επιστρέψει, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι [στην προπόνηση] σήμερα και μετά μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση».

🚨│Fabian on if Stefanos Tzimas and Charalampos Kostoulas will feature tomorrow night:



Ο προπονητής της Μπράιτον δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό οι Ντέγκο Κοπόλα και Όλιβερ Μποσκάλι να πάρουν χρόνο συμμετοχής:

«Τους είδα στα φιλικά παιχνίδια και άφησαν καλή εντύπωση. Θα έχουν την ευκαιρία αύριο να δείξουν πόσο καλοί είναι, να δείξουν ότι είναι ανταγωνιστές για τους άλλους. Και οι δύο ενσωματώθηκαν πολύ γρήγορα στην ομάδα. Είναι καλοί χαρακτήρες. Έχουν τη δυνατότητα να μας βοηθήσουν, αλλιώς δεν θα ήταν εδώ. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα έχουν καλή απόδοση αύριο».

Ίσως υπάρξει επίσης η ευκαιρία να συμμετάσχουν οι δύο Έλληνες, Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας:

«Και οι δύο θα είναι στην ομάδα – ας δούμε πόσο χρόνο παιχνιδιού θα έχουν. Πρέπει να έχουν λίγο χρόνο παιχνιδιού για να πλησιάσουν περισσότερο την ομάδα. Πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε προπόνηση για να προσαρμοστούν στην ένταση. Πιστεύω ότι αύριο θα είναι η ευκαιρία να πάρουν μερικά λεπτά και να δείξουν ποιοι είναι».