Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, μίλησε για τον Μπάμπη Κωστούλα και την ένταξή του στον κόσμο της Premier League.

Η Μπράιτον είναι έτοιμη για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της στην Premier League και φυσικά, από τη φετινή σεζόν, θα έχει έντονο ελληνικό «χρώμα».

Τόσο ο Στέφανος Τζίμας, όσο και ο Μπάμπης Κωστούλας αποτελούν πλέον ποδοσφαιριστές των «γλάρων».

Ο Τζίμας το νέο «9» της Μπράιτον, τι «κρύβεται» πίσω από το «19», που διάλεξε ο Κωστούλας Η Μπράιτον έκανε γνωστούς τους αριθμούς των ποδοσφαιριστών της για τη νέα σεζόν, με τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα να κάνουν τις δικές τους επιλογές!

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού αποχώρησε με μεταγραφή-ρεκόρ και ετοιμάζεται για μία εμπειρία ζωής στην Αγγλία.

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στον Κωστούλα, τονίζοντας πως το πλάνο που έχει η ομάδα για εκείνον, απαιτεί υπομονή, ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα, σε όλες τους παράγοντες.

Αναλυτικά, όσα είπε για τον Κωστούλα ο προπονητής της Μπράιτον:

«Ο ‘Μπάμπης’ προπονείται καλά, φυσικά υπάρχει μεγάλη πίεση γιατί ξοδέψαμε 30 εκατομμύρια λίρες. Είναι ένα τεράστιο ποσό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε από που έρχεται.έρχεται από μια διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό πρωτάθλημα με άλλες απαιτήσεις. Μιλάμε για το πόση ένταση έχει η προπόνηση εδώ, πόσες σπριντ αποστάσεις, πόση υψηλή ταχύτητα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για το σώμα του και χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί, ειδικά σε αυτή την ηλικία.

Χρειάζεται χρόνος να προσαρμοστεί όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Πρέπει να του δώσουμε υπομονή, γιατί δεν θα είναι αμέσως βασικός. Ίσως να μην παίξει καν στο πρώτο ματς με τη Φούλαμ. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν αυτό. Μόνο επειδή ξοδέψαμε τόσα χρήματα δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει αμέσως βασικός. Η Premier League έχει διαφορετικές απαιτήσεις και υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα στην ομάδα.

Το πλάνο είναι να μείνει εδώ, να προσαρμοστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και να βοηθήσει την ομάδα μέσα στη σεζόν».