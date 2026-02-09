Η Μάντσεστερ Σίτι «γύρισε» το ντέρμπι απέναντι στη Λίβερπουλ μέσα σε 9′, αλλά και τον χρόνο πίσω στο 1937!

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νικηφόρα από το «Άνφιλντ» στο παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής της Premier League, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά το εντυπωσιακό σουτ του Σόμποσλαϊ στο 74ο λεπτό. Οι «Πολίτες» έβγαλαν αντίδραση στο φινάλε και με τέρματα των Μπερνάντο Σίλβα στο 84’ και Έρλινγκ Χάαλαντ στις καθυστερήσεις (90+3’) επικράτησαν με 2-1.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είχε και ιστορική σημασία, καθώς η Σίτι κατάφερε να πετύχει δύο νίκες απέναντι στη Λίβερπουλ στο ίδιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν εννέα δεκαετίες, κάτι που είχε συμβεί τελευταία φορά τη σεζόν 1936-1937.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ήδη επιβληθεί στον πρώτο γύρο στο «Etihad» με 3-0 απέναντι στο σύνολο του Σλοτ, με σκόρερ τους Χάαλαντ, Νίκο Γκονζάλες και Τζέρεμι Ντόκου. Έτσι, το απόγευμα της Κυριακής (08/02) ολοκλήρωσε το «double» κόντρα στους «reds», αποσπώντας ένα πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων που ακολουθούν σε Premier League και Champions League.

Ανάλογο κατόρθωμα είχε σημειώσει η Σίτι και την περίοδο 1936/37, όταν συνέτριψε τη Λίβερπουλ με 5-0 στο «Άνφιλντ» και επικράτησε εκ νέου στην έδρα της με 5-1, πετυχαίνοντας δύο εμφατικές νίκες με συνολικό σκορ 10-1.

Εκείνη τη χρονιά, οι «Πολίτες» κατέκτησαν το πρωτάθλημα της England’s First Division, συγκεντρώνοντας 57 βαθμούς σε 42 αγώνες, σε μια εποχή που η νίκη προσέφερε μόλις δύο βαθμούς. Τερμάτισαν τρεις βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Τσάρλτον και πέντε από την τρίτη Άρσεναλ, ένα σενάριο που θα ήθελαν να επαναλάβουν και φέτος, παρότι πλέον βρίσκονται στο -6 από τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες».

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως την αμέσως επόμενη σεζόν (1937-1938), η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε τον υποβιβασμό ως εν ενεργεία πρωταθλήτρια, γράφοντας μία από τις πιο απογοητευτικές υπερασπίσεις τίτλου στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.