Μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Άντριου Ρόμπερτσον λέει «αντίο» από τη Λίβερπουλ. Ακόμα μία αποχώρηση και μοιάζει να κλείνει ένας ολόκληρος «κύκλος» για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Για ακόμα μία αποχώρηση είναι έτοιμη η Λίβερπουλ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, εδώ και αρκετές ημέρες, είχε δηλώσει πως θα πει «αντίο» το καλοκαίρι από την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τον Άντριου Ρόμπερτσον!

Το συμβόλαιο του Σκωτσέζου μπακ λήγει σε λίγους μήνες και αποφασίστηκε πως θα υπάρξει «διαζύγιο».

Σε μία συνεργασία που ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια, άλλα όλα φτάνουν στο «τέλος» τους. Η αλήθεια είναι πως και τον Γενάρη, η Τότεναμ είχε μπει δυνατά στο «κόλπο» για την απόκτησή του. Όμως, δεν προχώρησε ποτέ η μεταγραφή.

Τα 9.000.000 ευρώ που δαπανήθηκαν το καλοκαίρι του 2017 μοιάζουν με… ψίχουλα μπροστά σε αυτά που προσέφερε ο Άντριου Ρόμπερτσον.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής κατέκτησε τα πάντα και θα πει «αντίο» στην ομάδα όπου αγαπήθηκε πάρα πολλοί, έχοντας παραπάνω από 370 ματς στην «πλάτη» του!

"I'll always look back on amazing memories at this football club, I've put my heart and soul into the club for nine years and I've not got many regrets."



Μία ενδεκάδα, με μόνο δύο «επιζώντες»

Ακόμα μία αποχώρηση για τη Λίβερπουλ, που το καλοκαίρι δεν θα «θυμίζει» σχεδόν σε τίποτα την ομάδα που κατέκτησε το Champions League του 2019.

Δηλαδή, την τελευταία φορά που πρόσθεσε ακόμα ένα «αστέρι» στο «παλμαρέ» της. Αν δούμε έναν-έναν τους παίκτες που είχε στη βασική ενδεκάδα ο Γιούργκεν Κλοπ θα δούμε πως ελάχιστοι έχουν μείνει από τότε.

Μετά και την αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, το καλοκαίρι δεν θα έχει ούτε έναν από τους έξι παίκτες που έπαιζαν απέναντι στην Τότεναμ, από το κέντρο και μπροστά. Κι όμως, αφού Σαντιό Μανέ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζίνι Βαϊνάλντουμ, Φαμπίνιο και Τζόρνταν Χέντερσον έχουν πει «αντίο».

Το ίδιο ισχύει και με τους Τρεντ-Αλεξάντερ Άρνολντ, αλλά και τον Τζοέλ Μάτιπ, με τον Άντριου Ρόμπερτσον να «ακολουθεί». Ποιοι είναι οι μοναδικοί «επιζώντες»;

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και ο Άλισον. Δύο ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο, αλλά έχουν «ακουστεί» αρκετά σενάρια για το μέλλον τους.

Και μένει να φανεί αν θα είναι οι μοναδικοί από το τελευταίο Champions League της Λίβερπουλ που θα συνεχίσουν και την επόμενη σεζόν.