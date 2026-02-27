Η Τσέλιε ξανά στον «δρόμο» της ΑΕΚ, αλλά αυτή τη φορά, δεν θα έχει το «κανόνι» της, που έγινε ο… αντικαταστάτης του Μπαρνάμπας Βάργκα!

Και τελικά ξανά η Τσέλιε στον «δρόμο» της ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στους «16» του Conference League, μετά τη «μονομαχία» τους στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Τότε, οι Σλοβένοι είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με 3-1 (02/10) στην έδρα τους, για τη μοναδική ήττα της «Ένωσης» στη διοργάνωση.

Ωστόσο, αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε. Καταστάσεις, συνθήκες, αγωνιστική ταυτότητα, αλλά και… πρόσωπα.

Σε ό,τι αφορά την Τσέλιε, ο τελευταίος παράγοντας -ίσως- να είναι και αυτός με τις περισσότερες διαφοροποιήσεις. Αρκεί να σκεφτούμε, πως ο ποδοσφαιριστής της, που είχε «πληγώσει» όσο κανείς άλλος την ΑΕΚ τον περασμένο Οκτώβρη θα δηλώσει απουσία!

Το «κανόνι» τής έφυγε, λόγω του Βάργκα

Στο ματς της πρεμιέρας στην 3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, σκόραρε για την Τσέλιε ήταν αποκλειστικά ένας ποδοσφαιριστής. Ποιος ήταν αυτός;

Ο Φράνκο Κοβάσεβιτς, που αν και έμεινε για λίγο στο κλαμπ, έκανε «τρομακτικά» πράγμα. Πρόλαβε να παίξει μονάχα 28 ματς με τη φανέλα των Σλοβένων σκοράροντας συνολικά 25 φορές!

Σε μία μεταγραφή, που ήταν «χρυσάφι» για την Τσέλιε, αφού μέσα σε λίγους μήνες έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της!

Το ρεκόρ που «έσπασε» ο Βάργκα στην ΑΕΚ, πριν καν αγωνιστεί Κι όμως, ο Μπαρναμπάς Βάργκα μπόρεσε να «σπάσει» ρεκόρ, πριν καν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και τον δούμε να αγωνίζεται!

Πού είναι τώρα; Στη Φερεντσβάρος και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός, πως οι Ούγγροι δαπάνησαν 3.000.000 ευρώ, για να τον κάνουν δικό τους.

Γιατί έγινε αυτό; Απλά, ας δούμε ποιος παίκτης από τους Μαγυάρους αποχώρησε τον Γενάρη. Φυσικά, εννοούμε τον Μπαρνάμπας Βάργκα, που ήρθε στην ΑΕΚ!

Η Φερεντσβάρος «έχασε» το μεγάλο της «κανόνι» και αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, με τον Φράνκο Κοβάσεβιτς.

Έναν παίκτη, που πριν από λίγες μήνες σκόραρε χατ-τρικ, απέναντι στην «Ένωση»! Ωστόσο, το deal των «κιτρινόμαυρων» για τον Μπαρνάμπας Βάργκα, έφερε και την αποχώρησή του.

Επομένως, πλέον δεν θα μπορέσει να βοηθήσει στην Τσέλιε, απέναντι στην ομάδα, που μύρισε για πρώτη φορά «αίμα» στο Conference League.