Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά η Γάνδη μπορεί να παίξει σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ έχει να κερδίσει από τον Μάρτη!

Γίνεται να έχεις την ευκαιρία να παίξει στην Ευρώπη, ενώ η σεζόν έχει κλείσει με άσχημο τρόπο;

Κι όμως, γίνεται! Τουλάχιστον, αυτό ακριβώς έγινε στην Jupiler Pro League.

Το πρωτάθλημα «χωρίστηκε» σε τρία γκρουπ. Αυτό με τις ομάδες που θα υποβιβαστούν, ενώ τα άλλα δύο αφορούσαν το πρωτάθλημα ή τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ο πέμπτος από το γκρουπ που κρίνει και τον τίτλο δεν «κλειδώνει» τη θέση του στην Ευρώπη.

Αντίθετα παίζει σε μονό ματς το εισιτήριό του, απέναντι στην κορυφαία ομάδα από το ενδιάμεσο γκρουπ του πρωταθλήματος!

Το ματς αυτό έλαβε χώρα με τη Γάνδη να αντιμετωπίζει την Γκενκ (31/05, 1-1, 5-4 πεν.) του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Οι δύο ομάδες έμειναν στο… μηδέν στα πρώτα 90 λεπτά και πήγαμε στην παράταση.

Η παρέα του Έλληνα εξτρέμ πήρε προβάδισμα, αλλά στο 119΄ δέχτηκε γκολ και το ματς πήγε στη διαδικασία των πέναλτι.

Στην ψυχοφθόρα διαδικασία η Γάνδη ήταν πιο τυχερή και πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League! Ακόμα και αν έχει να κερδίσει από τις 22 Μαρτίου!

🚨 2026/27 Conference League – Projected Pots.



🔁 One change on Tuesday night:



❌ 🇧🇪 OUT – Genk

✅ 🇧🇪 IN – Gent



📊 Complete qualifying projections, % chances, and seedings at our Page (link in bio). pic.twitter.com/iBlFlxmlta — Football Rankings (@FootRankings) May 20, 2026

Κι όμως, αφού τελείωσε τη σεζόν με ένα πάρα πολύ κακό σερί. Πιο συγκεκριμένα, «έκλεισε» την αγωνιστική της χρονιά έχοντας τέσσερις ήττες και επτά ισοπαλίες!

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και έτσι μπόρεσε να «κερδίσει» μία θέση στα προκριματικά της Κύπελλα Ευρώπης.

Και ποιος ξέρει, αφού έφτασε μέχρι εδώ, μπορεί να είναι στη League Phase του Conference League.

Το αν θα τα καταφέρει τελικά, θα το μάθουμε σε λίγους μήνες…