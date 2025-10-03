Ο Φράνκο Κοβάσεβιτς δεν «σεληνιάστηκε» ξαφνικά, στο Τσέλιε-ΑΕΚ. Ήταν το δεύτερο χατ-τρικ του σε τρεις μήνες, στους οποίους έφτασε τα 20 γκολ ήδη!

Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη της Τσέλιε στη Σλοβενία, ο ίδιος ο προπονητής της το αναγνώρισε, και για κακή της τύχη, δεν «γλύτωσε» από τον killer των γηπεδούχουν, Φράνκο Κοβάσεβιτς.

Η σεζόν στη Σλοβενία είναι στην 10η αγωνιστική, ενώ τα ματς της League Phase στο Conference League, μόλις ξεκίνησαν. Ο Φράνκο Κοβάσεβιτς, όμως, μετά το χατ-τρικ του στο Τσέλιε-ΑΕΚ, έφτασε ήδη τα 20 γκολ!

Κι όμως, ο συγκεκριμένος επιθετικός, ξεκινώντας από τα προκριματικά του Europa League κι έπειτα του Conference League, έχει καταφέρει σε 16 αγώνες να έχει σκοράρει 20 φορές.

Κι αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής που να παίζει σε πρώτη κατηγορία, οπουδήποτε στον κόσμο, και να έχει φτάσει σε αυτόν τον αριθμό! Μετρώντας φυσικά, τόσο τα γκολ στη λίγκα που αγωνίζεται, αλλά και αυτά των διασυλλογικών διοργανώσεων.

The world’s top scorer right now?

Mbappé ❌

Haaland ❌

Kane ❌



It’s FRANKO KOVAČEVIĆ 🇭🇷



20 goals in 16 games for NK Celje 😧 pic.twitter.com/WK1HxErze1 — SV Football (@SVFootball_com) October 3, 2025

Πώς τον χαρακτήρισε ο Άλμπερτ Ριέρα

«Αυτός είναι ο killer μας. Αυτός βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο όταν πρέπει», δήλωσε ο προπονητής της Τσέλιε, Άλμπερτ Ριέρα, μιλώντας στο Ole.gr πριν από το ματς με την ΑΕΚ.

Και πράγματι, έτσι συνέβη. Εξαιρώντας το πρώτο γκολ του απέναντι στην ΑΕΚ, που χρειαζόταν ένα καλό τελείωμα, στα υπόλοιπα γκολ της Τσέλιε, ο Φράνκο Κοβάσεβιτς ήταν απλώς στο σωστό χρονικό σημείο, στην κατάλληλη θέση. Τόσο απλό, αλλά και τόσο δύσκολο, ταυτόχρονα.

Μετά από 10 γκολ σε 8 αγώνες πρωταθλήματος, λοιπόν, και 7 γκολ σε 7 ματς προκριματικών, ο killer της Τσέλιε άνοιξε λογαριασμό και στη League Phase του Conference League.

Ο Άλμπερτ Ριέρα στο Ole: Το μυστικό της Τσέλιε, τα ατού της ΑΕΚ και πώς ήρθε στην Ελλάδα (video) Τσέλιε-ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης (02/10) και ο γνώριμός μας, Άλμπερτ Ριέρα, προπονητής της αντιπάλου της «Ένωσης», σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο Ole.gr και τον Φάνη Τσοκανά. Γιατί τα πηγαίνει τόσο καλά στην Τσέλιε, τι περιμένει από την ΑΕΚ και πώς πείστηκε να έρθει στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού.

Ποιος είναι ο Φράνκο Κοβάσεβιτς

Ο Φράνκο Κοβάσεβιτς είναι επιθετικός 26 ετών από την Κροατία. Πολύ μικρός βρέθηκε στις ακαδημίες της Ριέκα, από όπου μεταπήδησε σε εκείνες της Χάιντουκ.

Δοκίμασε την τύχη του στη Χόφενχαϊμ, αλλά στη Β’ ομάδα της. Ακολούθησε το MLS, όμως δεν «έπιασε». Ούτε στις ΗΠΑ, ούτε και στην Κύπρο, όπου έπαιξε για λογαριασμό της Πάφου (2021/22).

Η πρώτη επαφή με τη Σλοβενία ήρθε το 2022, μέσω της Ντομζάλε, όπου άρχισε να σκοράρει πολύ: είχε 12 γκολ και έξι ασίστ, σε 30 ματς. Προσπάθησε να βρει τον δρόμο του ξανά στη Γερμανία, αλλά ούτε εκεί, ούτε στην Κορέα, προσαρμόστηκε.

Συγκεκριμένα, την τελευταία διετία, είτε «πάλευε» με τη Βέχεν για την παραμονή στην Bundesliga 2 (2023/24), είτε έκανε μέτριες εμφανίσεις στην Κορέα (2024 και 2025).

Έτσι, το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στη Σλοβενία, για χάρη της Τσέλιε και σε τρεις μήνες, έχει εκπληρώσει και τις πιο υψηλές προσδοκίες, με 20 γκολ σε 16 ματς, έως τις 3 Οκτωβρίου!

Και κάπως έτσι, είναι ο πρώτος σκόρερ στον κόσμο για τη φετινή σεζόν, αυτήν τη στιγμή!