Οι Ισπανοί προπονητές δεν έκαναν το «απόλυτο» στις διοργανώσεις της UEFA, με τον Όλιβερ Γκλάσνερ και την Κρίσταλ Πάλας να βάζουν «στοπ»!

Ο μεγάλος τελικός του Conference League ανήκει στο παρελθόν! Η Κρίσταλ Πάλας, μετά την κατάκτηση του FA Cup και τη νίκη της στο Community Shield σηκώνει ακόμα ένα τρόπαιο.

Στον τελικό της Λειψίας απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (27/05, 1-0) το γκολ του Ζαν-Φιλίπ Ματετά ήταν αρκετό, ώστε να κρίνει έναν ολόκληρο τελικό.

From zero trophies to three in a little over a year 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/mMRtJqiA6a — B/R Football (@brfootball) May 27, 2026

Για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο των «αετών» στην ιστορία τους, που έχουν αλλάξει τo status τους, από όταν ανέλαβε ο Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ούτε οι πιο «τρελοί» οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας δεν θα περίμεναν πως θα έχουν αυτήν την εξέλιξη, την ημέρα που ανέλαβε ο Αυστριακός τεχνικός.

WE HAVE DONE IT. WE ARE THE UEFA CONFERENCE LEAGUE WINNERS. pic.twitter.com/U1lIdgxtlv — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026

Ωστόσο, ένας κύκλος «κλείνει», με το τρόπαιο του Conference League και με μία μεγάλη «εξαίρεση»! Τι ακριβώς εννοούμε;

Αρκεί να δούμε από ποια χώρα είναι οι προπονητές, που έχουν κατακτήσει όλες τις άλλες διοργανώσεις της UEFA.

Γκλάσνερ, η μοναδική «εξαίρεση»

Ο τελικός της 3ης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν χρονικά ο τέταρτος από τους πέντε, που διεξάγονται κάθε χρόνο.

Το Youth League ήταν το πρώτο που έλαβε «τέλος». Πρωταθλήτρια; Η Ρεάλ Μαδρίτης με προπονητή τον Άλβαρο Λόπες! Πάμε στο Europa League.

Το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια και πάλι Ισπανού προπονητή, αφού η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι «διέλυσε» τη Φράιμπουργκ (20/05, 0-3). Να πάμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών;

Στο Women’s Champions League η Μπαρτσελόνα έκανε «πλάκα» απέναντι στη Λυών (23/05, 4-0) έχοντας για προπονητή τον Πέρε Ρομέου.

Κι όμως, ο Έμερι δεν είναι ο πρώτος προπονητής με πέντε ευρωπαϊκούς τίτλους! Πέντε ευρωπαϊκοί τίτλοι για τον Ουνάι Έμερι. Ωστόσο, ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει και το ρεκόρ, αφού τρεις προπονητές τον είχαν «προλάβει»!

Στο Champions League ο τελικός θα έχει και έναn ισπανικό «εμφύλιο», αφού Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα είναι στο «μεγάλο ραντεβού» με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ!

Πέντε διαφορετικές διοργανώσεις, όλες είχαν έστω και έναν Ισπανό προπονητή στον τελικό. Όμως, ο Όλιβερ Γκλάσνερ έβαλε «στοπ» στα όνειρα για το «απόλυτο».