Η ΑΕΚ έβαλε στα ταμεία της ένα σημαντικό ποσό, μετά την ολοκλήρωση της φετινής της ευρωπαϊκής παρουσίας.

Η ΑΕΚ «κυνήγησε» μία επική ανατροπή κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά δεν τα κατάφερε παρά τον άθλο που έκανε.

Η «Ένωση» επικράτησε με 3-1 και έτσι, σε συνδυασμό με την ήττα με 3-0 στο Βαγιέκας στο πρώτο ματς των προημιτελικών του Conference League, αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το ταξίδι της στο φετινό Conference League από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και καταφέρει να μείνει «ζωντανή» μέχρι και τη φάση των «8».

Μετά από 10 ολόκληρους μήνες ευρωπαϊκής περιπέτειας, οι «κιτρινόμαυροι», πέρα από τη βελτίωση της βαθμολογικής τους συγκομιδής στο ranking της UEFA, έβαλαν στα ταμεία τους και ένα πολύ σημαντικό ποσό.

Για την ακρίβεια, η ΑΕΚ αποκόμισε από τη φετινή της ευρωπαϊκή πορεία ένα ποσό, που φτάνει στα 10.920.000 ευρώ.