Και πάλι η Καϊράτ Αλμάτι απέναντι σε μία ελληνική ομάδα. Πόσο «άλλαξαν» οι Καζάκοι από το ματς με τον Ολυμπιακό, σε σχέση με αυτό με τον Παναθηναϊκό (22/10, 17:30);

Στο Καζακστάν και το μακρινό Αλμάτι θα γίνει η δεύτερη «μάχη» του Παναθηναϊκού, για τη League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» έχουν ταξιδέψει στη χώρα της Ασίας, για τη σημαντική αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι (22/10, 17:30).

Μία ομάδα που έγινε τους τελευταίους μήνες αρκετά γνωστή στην Ελλάδα. Ο λόγος;

Η τρομερή της πρόκριση στη League Phase του Conference League, αλλά και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό!

Τον περασμένο Δεκέμβρη οι Πειραιώτες είχαν ταξιδέψει στο «παγωμένο» Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τελικά, είχαν φύγει με το «τρίποντο», έπειτα από μία τρομερή έμπνευση του Ζέλσον Μαρτίνς.

Πόσο έχει «αλλάξει» η Καϊράτ Αλμάτι από εκείνη την αναμέτρηση, σε σχέση με σήμερα;

Πόσο «άλλαξε» η Καϊράτ Αλμάτι

Aρχικά, στο «τιμόνι» της παραμένει ο ίδιος άνθρωπος, καθώς ο Ραφαέλ Ουραζμπακτίν συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας.

Από τους 21 παίκτες που ήταν στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό οι απουσίες είναι «ελάχιστες»!

Κι όμως, αφού μονάχα έξι παίκτες έχουν αποχωρήσει από εκείνο το ματς ή αλλιώς το 28% των παικτών.

Οι τέσσερις εξ αυτών ήταν και στη βασική ενδεκάδα. Ο ένας είναι ο Έγκορ Σορόκιν, το ίδιο ισχύει και για τον Νταν Γκλάζερ που έχει ελληνικό παρελθόν.

Ο Ρικαρντίνιο αποχώρησε και αυτός από την Καϊράτ Αλμάτι και πλέον ανήκει στον Asteras AKTOR!

Τελευταίος παίκτες από την -τότε- ενδεκάδα που θα απουσιάζει δεδομένα είναι ο Γκιόργκι Ζάρια.

Παράλληλα, τόσο ο Γιουγκ Στανόγιεφ, όσο και ο Βάλερι Γκρόμιγκο έχουν αποχωρήσει από τους Καζάκους.

Σε μία ομάδα που δεν έχει «αλλάξει» και πολύ από την τελευταία φορά που συνάντησε μία ελληνική ομάδα.