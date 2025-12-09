Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να στοχεύει στο… παρόν!

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη που χρειαζόταν στην Αστάνα, επικρατώντας της Καϊράτ Αλμάτι με 0-1 (09/12), στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έτσι, στρέφουν» το βλέμμα τους στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, όπου χρειάζονται ακόμα δύο νίκες, για να έχουν πια πολύ μεγάλες πιθανότητες να συνεχίσουν και μετά τον Ιανουάριο.

Παρ΄ όλα αυτά, ο Βάσκος τεχνικός θέλει να βλέπει μόνο το «τώρα» και δεν ανησυχεί ακόμα για αυτό. Όπως τόνισε, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, θα σκεφτεί τα ματς με Λεβερκούζεν και Άγιαξ, μετά τα Χριστούγεννα.

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για την εμφάνιση του Μουζακίτη, ο Μεντιλίμπαρ θέλησε να αποδώσει τα εύσημα σε όλους τους παίκτες τους, για την ομαδική προσπάθεια που κατέβαλαν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Κάναμε ένα πολύ καλό ματς με ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος και ήμασταν απειλητικοί. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο όπου ήμασταν καταιγιστικοί. Δεν μας απείλησε ο αντίπαλος ουμανιστικά. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να νικήσει και τα άλλα δύο παιχνίδια για την πρόκριση: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Να μην ανησυχούμε ακόμα για αυτό. Θα περάσουν τα Χριστούγεννα και θα δούμε στα παιχνίδια που θα έρθουν».

Για τη μεγάλη εμφάνιση του Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον. Έγινε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλους. Ήταν μια συλλογική δουλειά από όλους».