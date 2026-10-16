Όλα όσα έκανε ο Κινγκς Κάνγκουα κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα δείχνουν γιατί τον εμπιστεύεται απόλυτα ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Κινγκς Κάνγκουα είχε μια πολύ «γεμάτη» εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 2-1), στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Ο μέσος από τη Ζάμπια ήταν, φυσικά, εκείνος που πέτυχε το δεύτερο γκολ για το «τριφύλλι». Γενικότερα, όμως, απέδειξε γιατί είναι μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές που έκανε στην περίοδο του καλοκαιριού η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μια ματιά στους αριθμούς του από το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ αρκεί, για να φανεί ότι η συμβολή του ξεπερνά το γεγονός πως βρήκε δίχτυα.

Λήξη αγώνα στο ΟΑΚΑ με νίκη για την ομάδα μας στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. #Panathinaikos #PAOFC #UECL #PAOBOR pic.twitter.com/37OvIyq4F8 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 15, 2026

Συνολικά, ο Κινγκς Κάνγκουα πραγματοποίησε 98 ενέργειες με την μπάλα. Πέρα από το γκολ που σημείωσε στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης, έφτασε ακόμα σε 4 τελικές προσπάθειες, απειλώντας έτσι συχνά την αντίπαλη εστία.

Από εκεί και πέρα, είχε 89% ακρίβειας στις πάσες του (72/81), μετέφερε την μπάλα σε 32 περιπτώσεις, είχε 2/2 επιτυχημένες ντρίμπλες και μόλις 1 ανεπιτυχή επαφή με την μπάλα.

Παράλληλα, συνεισέφερε και στον αμυντικό τομέα του Παναθηναϊκού, με 5 ανακτήσεις της κατοχής, 2/2 επιτυχημένα τάκλιν και 1 εκκαθάριση. Ταυτόχρονα, κέρδισε τις 7 από τις 11 μονομαχίες που έδωσε σε έδαφος και αέρα.

Δεν πρέπει, επομένως, να προξενεί εντύπωση το γεγονός πως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τζέικομπ Νίστρουπ.