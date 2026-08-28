Γνωστές έγιναν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League. Ποια είναι τα προφίλ τους;

O Παναθηναϊκός, μετά από ένα «επεισοδιακό» ματς, προκρίθηκε στη League Phase του Conference League.

Και λίγες ώρες αργότερα, έμαθε και τις έξι αντιπάλους του. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στο ΟΑΚΑ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την Μπράιτον, αλλά και την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Την ίδια ώρα, θα χρειαστεί να ταξιδέψουν για να παίξουν με τις Καϊράτ Αλμάτι, Φράιμπουργκ και Νόρντζελαντ.

Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός:

Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Καϊράτ Αλμάτι, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Νόρντζελαντ, Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Οι ημερομηνίες του Conference League:

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Τα προφίλ των ομάδων που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός:

Φράιμπουργκ:

Η περσινή φιναλίστ του Europa League, συνεχίζει με τον Χούλιαν Σούστερ στον πάγκο της. Είπαν «αντίο» οι Γιοχάν Μαζάμπι και Μέρλιν Ρολ.

Τα χρήματά τους δαπανήθηκαν για τέσσερις διαφορετικές αξιόλογες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, με τους Μίο Μπακάους, Κεϊσούκε Γκότο, Ριχίτο Γιαμαμότο και Γιανίκ Έλγκεχαρτ.

Μπράιτον:

Ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, που έχει στον πάγκο της τον Φαμπιάν Χιούρτζελερ. Έχασε τους Ζαν Πολ Φαν Χέκε και τον Κάρλος Μπαλεμπά, δύο πολύ σημαντικούς παίκτες.

Παρ’ όλα αυτά, απέκτησε τους Λούκα Βούσκοβιτς, Ζαντόκ Γιοχάνα, Πάσκαλ Στρούικ, Ζαουντέν Χαντζάμ, αλλά και τον Κοστίνια.

Μεταγραφές που την κάνουν πάρα πολύ δυνατή. Φυσικά, στο ρόστερ της είναι οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας.

Μπόρατς Μπάνια Λούκα:

Με τον ίδιο προπονητή από το καλοκαίρι του 2025, την είχαμε γνωρίσει τα τελευταία δύο χρόνια, με τις «μονομαχίες» με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Έχει κάνει πολλές μεταγραφές, αλλά είχε και αποχωρήσεις, χωρίς ωστόσο να βγάλει ή να βάλει λεφτά στα ταμεία της.

Καϊράτ Αλμάτι:

Γνωστή από την περασμένη της σεζόν και την πρόκρισή της στη League Phase του Europa League.

Ίδιος προπονητής της στον πάγκο από το 2024. Έχουν γίνει αρκετές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της, αλλά χωρίς να δαπανηθούν αρκετά χρήματα.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας:

Την είδαμε στην Ελλάδα, πριν από λίγο καιρό, χάρη στις αναμετρήσεις της με τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί πήραν την πρόκριση με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-0 απέναντι στους Βούλγαρους.

Νόρντζελαντ:

Mία ομάδα με αρκετά νεαρό μέσο όρο ηλικίας. Ο Γενς Όλσεν είναι στον πάγκο της από το 2024, ενώ δεν έχει «ρίξει» πολλά λεφτά, με σημαντικότερη μεταγραφή να είναι αυτή του Αλεξάντερ Λιντ.

Ωστόσο, είπε «αντίο» στον Καλέμπ Γιρένκι, που πήγε στην Ίπσουιτς.