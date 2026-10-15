Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10, 2-1), αλλά είχε και ένα «παράπονο».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν με 2-1 την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (15/10), σε ένα ματς που το σκορ δεν «λέει» όλη την αλήθεια.

Το «τριφύλλι» είχε την κυριαρχία δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, έχασε πέναλτι, αλλά τα γκολ των Σίριελ Ντέσερς και Κινγκς Κάνγκουα ήταν αρκετά για τη νίκη.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του στη MAGENTA TV εμφανίστηκε πάρα πολύ ικανοποιημένος.

Ωστόσο, το μοναδικό «παράπονο» είχε να κάνει με το γεγονός πως η ομάδα του δεν σκόραρε πολλά τέρματα.

Λήξη αγώνα στο ΟΑΚΑ με νίκη για την ομάδα μας στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. #Panathinaikos #PAOFC #UECL #PAOBOR pic.twitter.com/37OvIyq4F8 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 15, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Είμαι χαρούμενος για την εμφάνιση, είναι σημαντικό να ξεκινάς με νίκη. Είχαμε την απογοήτευση από τον προηγούμενο αγώνα, θέλαμε να βγάλουμε τη φωτιά από μέσα μας στο ξεκίνημα του αγώνα, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και τρία και τέσσερα γκολ, αλλά είμαι ικανοποιημένος γιατί πήραμε αυτή τη νίκη.

Με τους παίκτες που έχουμε όπως ο Ουναΐ, που ξέρει να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, ο Ντέσερς που ξέρει να απασχολεί τους αμυντικούς στην πλάτη τους, έτσι πήραμε και τα πέναλτι, που ήταν και τα δύο καθαρά, με το κάθετο παιχνίδι μας και καταφέραμε μόνοι μας να φτιάξουμε τις φάσεις αυτές ούτως ώστε να τα πάρουμε.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα είχα ένα flashback με τη Κοπεγχάγη σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι, αλλά το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και πάμε στο Καζακστάν πιο άνετοι σε σχέση με το αν δεν τα είχαμε καταφέρει».