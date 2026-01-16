Η ΑΕΚ μπορεί να μην έμαθε τον αντίπαλό της στους «16» του Conference League, αλλά βλέπει ένα «μονοπάτι» και… χαμογελάει!

Η πρώτη κλήρωση μετά τη League Phase του Conference League είναι γεγονός. Πλέον, γνωρίζουμε όλα τα ζευγάρια των Play Offs, αλλά και ένα μικρό μέρος από το τελικό «μονοπάτι».

Προφανώς, και η ΑΕΚ συνεχίζει κανονικά στη διοργάνωση, αλλά δεν είχε κανένα λόγο να… ανησυχεί. Κι αυτό, γιατί τερμάτισε στην 3η θέση της διοργάνωσης και έχει εξασφαλισμένη μία θέση στους «16». Το μόνο που μπόρεσε να μάθει η «Ένωση» είναι τα ζευγάρια, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός της.

Η ΑΕΚ στον τελικό του Conference; Αυτές είναι οι πιθανότητες! Πόσες πιθανότητες θεωρεί ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data πως έχει η ΑΕΚ, για να φτάσει έως και τον τελικό του Conference League.

Αυτά θα είναι το Άλκμααρ – Νόα ή το Ντρίτα – Τσέλια, με μία εξ αυτών των ομάδων να μπαίνει στον… δρόμο του κλαμπ του Μάρκο Νίκολιτς.

Το ποια θα είναι, θα γίνει γνωστό στις 27 Φλεβάρη, όταν και ολοκληρωθούν τα Play Offs. Ωστόσο, ρίχνοντας μία καλύτερη ματιά στο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, θα δούμε και ένα πιο… βατό μονοπάτι.

Αυτό είναι το «πράσινο», καθώς στο «ασημί» θα βρούμε μερικές πολύ δυνατές ομάδες! Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο, στο οποίο η ΑΕΚ θα «αποφύγει», μέχρι τον τελικό τους πέντε πιο ακριβούς συλλόγους, που συνεχίζουν στη διοργάνωση.

Αρχικά, θα πρέπει να πρέπει να «πέσει» με τον νικητή του Ντρίτα – Τσέλιε, ώστε να μην κληρωθεί με την Κρίσταλ Πάλας, τη Φιορεντίνα, αλλά και την Άλκμααρ!

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να είναι τυχερή και να δει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και το Στρασβούργο να πηγαίνουν στο «ασημί μονοπάτι»!

Η ΑΕΚ «γύρισε» πανηγυρικά 23 χρόνια πίσω και σκέφτεται ξανά το Conference League τον… Μάρτιο! Με ένα επικό φινάλε και μία ακόμα πιο επική ανατροπή, η ΑΕΚ κέρδισε πανηγυρικά μία θέση στους «16» του Conference League! Η «επιστροφή» στο 2003, το «διάλειμμα» ως τον Μάρτιο και οι πιθανοί αντίπαλοι!

Προφανώς, και αυτό δεν σημαίνει πως θα εξασφαλίσει τη θέση της στον τελικό. Ωστόσο, το έργο της θα είναι πιο εύκολο.

Κι αυτό, γιατί αν της χαμογελάσει η τύχη μπορεί να βγάλει από την… άκρη ομάδες, που έχουν πολλά εκατομμύρια στα ρόστερ τους.

Δείτε παρακάτω τα δύο «μονοπάτια» του Conference League: